Su vuelta al 10 de Downning Street parecía más que probable. Pero Boris Johson abandona la carrera sin llegar a anunciar oficialmente sus intenciones. Todo eran rumores que ha roto con un escueto comunicado. Para el ex primer ministro británico no es el momento. Porque aunque asegura tener el apoyo de 102 diputados, cree que no se puede gobernar sin un partido unido en el Parlamento. Así que, con su retirada, pone en bandeja de plata la candidatura de Rishi Sunak, su ex secretario de Economía. Parte como gran favorito en la competición para elegir al nuevo líder de los tories. Sunak, tiene el apoyo de más de 160 diputados. Eso no se lo pone fácil a la portavoz parlamentaria, Penny Mordaunt. También aspira a encabezar el partido. Pero necesita conseguir 100 apoyos, antes de las dos de la tarde. El tiempo, corre tanto que el nuevo primer ministro de Reino Unido podría decidirse hoy mismo.