Inicialmente anunciado para 2021 y desplazado hasta el 1 de septiembre de 2022, ‘El Señor de los Anillos: Golum’ necesitará algo más de tiempo extra para completarse. Al menos, así lo ha anunciado la distribuidora Daedelic Entertainment, que, sin entrar en detalle, alega que es necesario aplazar el lanzamiento del videojuego unos meses con la finalidad de refinar el producto tanto como sea posible. “Durante los últimos años, el equipo ha estado trabajando arduamente para compartir nuestra visión de una historia notable, en un mundo impresionante lleno de magia y maravillas”, apuntan desde la editora. Afirman que el nuevo tiempo de creación adicional se utilizará para garantizar que el título logre honrar la visión de JRR Tolkien, autor del universo original.

Fidelidad al universo original

Si bien alegan que ‘El Señor de los Anillos: Gollum’ necesitará algunos meses hasta lograr pulirse, la editora no profundiza en las causas, como tampoco revela una nueva fecha de lanzamiento. Desde las oficinas de la empresa se limitan a comunicar que actualizará la información sobre la producción en el futuro.

Desarrollado para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch y PC, la nueva apuesta por el universo de J.R.R. Tolkien se presenta como una aventura para un solo jugador, dentro del cual habrá espacio para elementos de acción, pero también sigilo y plataformas. Tiene como objetivo situar al usuario en la piel de la conocida criatura cuya alma ha sido corrompida por el poder del Anillo. La trama de la aventura, lógicamente, se enfocará en la historia de Gollum.

Una nueva versión de Gollum

Este complejo protagonista caracterizado por una fuerte dualidad, cuenta con dos personalidades distintas: la del violento Gollum y el temeroso Sméagol. Precisamente este conflicto interno parece ser un elemento interesante en el que se aprovechará la jugabilidad del nuevo ‘The Lords of the Rings’. Al centrarse en Gollum, el título promete una mecánica de doble personalidad. Aunque no se ha detallado al completo, se emplea en niveles de grandes dimensiones que nos llevarán a diversas locaciones de la Tierra Media.

Según se desprende de sus escasos vídeos promocionales, el juego desplegará mecánicas de sigilo y acción. En PS5, se emplearán todas las características del controlador DualSense y entre otros elementos, con el mando, los jugadores sentirán el nivel de fatiga de Gollum. Además, contará con soporte para la tecnología Ray Tracing en la nueva consola de Sony. Ahora sin fecha de lanzamiento establecida, el título tiene versiones confirmadas para Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch.