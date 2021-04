Capcom prolongará el período disponible para acceder a la última demo jugable gratuita de 'Resident Evil Village'. De acuerdo con la actualización de datos, estará disponible durante la semana entre el 1 y 9 de mayo. El cambio de planes viene precedido por las quejas recibidas en la empresa tras anunciar las condiciones iniciales de la prueba. "Escuchamos sus comentarios y ampliaremos la disponibilidad de la demostración multiplataforma de 60 minutos de 'Resident Evil Village'", aseguraba el productor del título, Tsuyoshi Kanda. "El periodo original de 24 horas, a partir del 1 de mayo, se ha ampliado una semana y se extiende hasta el 9 de mayo".

No obstante, esta no es la primera versión demo que se lanza de 'Village', que ha superado con éxito dos períodos de acceso anticipado, donde los jugadores podían experimentar 30 minutos del juego a intervalos de 8 horas cada uno. La próxima prueba de 60 minutos permite experimentar parte del juego en la aldea y en el castillo, dos de los escenarios del esperado ‘Resident Evil Village’, que llegará el 7 de mayo para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

En este punto no está de más repasar el hardware necesario en PC para ejecutar sin riesgos la demo y el juego que nos pondrá, de nuevo, en el pellejo de Ethan Winters. Los requisitos mínimos incluyen un procesador Intel Core i5-7500 o AMD Ryzen 3 1200 con 8 GB de RAM. Con esto, la editora asegura que la configuración es suficiente para que el juego soporte 1080p y 60 cuadros por segundo. Un poco más adelante, la lista de hardware recomendado nombra a los procesadores Intel Core i7 8700 y AMD Ryzen 5 3600, además de 16 GB de RAM. En cuanto a la GPU, Capcom recomienda usar una GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 5700. Eso sí, para aquellos que puedan permitirse jugar a ‘Resident Evil Village’ con Ray Tracing, la empresa señala que es necesario disponer de (al menos) una RTX 2060 o una RX 6700 XT.