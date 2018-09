'Let's Sing 11' se adelanta a las navidades con el anuncio de su lista de éxitos

Ravenscourt y Voxler ya están preparando las navidades, que como es tradición nos traerá el último capítulo de la popular seriedisponible este año una vez más para PlayStation 4 y Nintendo Switch. ´Let's Sing 11´ contará con 35 temas disponibles de artistas comocon "Otoño, Octubre" y Sebastián Yatra con "Traicionera". Pero eso no es todo, también incluirá éxitos como Rita Ora con "Anywhere", Demarco Flamenco ft. Maki con "La isla del amor", Antonio José con "Me Haces Falta" y más temas por anunciar.

Es importante destacar que los usuarios tanto de Switch como de PS4 podrán usar la aplicación Let´s Sing Microphone para dispositivos Android (4.0 o posteriores) e iOS (iOS 7 o posteriores). Gracias a la aplicación móvil, los cantantes podrán transformar sus smartphones en un micrófono y saltar directamente al juego. También se ha optimizado el rendimiento, incluyendo animaciones pulidas y reconocimiento de voz mejorado. Aunque no se ha concretado la fecha exacta de lanzamiento, la editora promete que estará disponible durante el último trimestre de 2018 en versiones para PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Más información en elsotanoperdido.com