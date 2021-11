Terceras dosis: de "lujo" a necesidad

En España se acaba de anunciar la vacunación contra la Covid-19 con dosis de refuerzo a los mayores de 60 años –además del personal sanitario y sociosanitario–, pero pocos apuestan que la extensión de las terceras dosis terminará en esa franja de edad, a la vista de lo que ocurre en otros países. La Comisión de Vacunación de Alemania la recomendó ayer para todos los mayores de 18 años, y estaba previsto que la Agencia de Medicamentos (FDA) estadounidense lo hiciera anoche. Reino Unido la administrará a todos los mayores de 40 años, de modo que será necesaria para tener el pasaporte Covid. Italia la inoculará a partir del 1 de diciembre a las personas de entre 40 y 60 años. Se trata de decisiones políticas, pero hay también estudios científicos que las avalan.

Parece quedar atrás el debate ético y científico sobre la conveniencia de priorizar la vacunación en los países menos favorecidos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó la semana pasada esta deriva: “Todos los días se administran seis veces más refuerzos a nivel mundial que dosis primarias en los países de bajos ingresos. Es un escándalo que debe parar ahora”, denunció.

En general, los inmunólogos y vacunólogos han cuestionado las dosis extra más allá de la población mayor e inmunodeprimida, pero algunas voces influyentes, como la del doctor Anthony Fauci, han virado en esa dirección. El célebre director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE UU afirmó la semana pasada en una charla con 'The New York Times' que se está viendo “una disminución de la inmunidad no solo contra la infección, sino también contra la hospitalización y, en cierta medida, la muerte, que ahora está comenzando a involucrar a todos los grupos de edad. No se trata solo de los ancianos”, agregó. Se refería a datos oficiales de la sanidad israelí sobre la vacuna de Pfizer, que muestran que la inmunidad después de la vacuna “está disminuyendo hasta el punto de que cada vez hay más personas que contraen infecciones irruptivas, y cada vez más personas que padecen infecciones irruptivas terminan en el hospital”. Para Fauci, estas terceras dosis de refuerzo ('boosters', en inglés) no serían un “bonus” ni un “lujo”, sino “parte esencial” del régimen vacunal de respuesta contra el Covid-19.

Otro estudio oficial, este de la sanidad británica, ha apuntado que la dosis de refuerzo de Pfizer añade entre un 81% y un 85% de protección contra infecciones sintomáticas, por encima de la que confiere la vacunación primaria de dos dosis.

Protección frente a contagios

En España, un estudio del Instituto de Salud Pública de Navarra, realizado entre abril y octubre pasado sobre 30.000 personas, confirma la caída de la protección contra el contagio a los cuatro meses de la pauta completa: en el primer mes la protección es del 71%, en el segundo cae al 64%, el tercero baja al 63% y, en el cuarto es del 59%. La llegada del frío, las navidades y la actual ola de casos en toda Europa aconsejarían, por tanto, una tercera dosis para reducir la transmisión.

A la pregunta de si este tercer pinchazo será el último no hay respuestas seguras. Algunas vacunas (neumococo, rotavirus, polio...) se componen de tres o más dosis. Con otras basta con una inyección (sarampión, rubeola...), mientras que la gripe requiere una vacunación anual.

La viróloga e inmunóloga Margarita del Val (CSIC) dijo ayer en TVE que la vacunación contra el Covid “no tiene por qué ser como la de la gripe”, ya que este coronavirus “varía 10 veces menos” que el virus de la influenza. “No hay por qué esperar que se tenga que repetir cada año”, explicó. Otros expertos, como la inmunóloga Matilde Cañelles, también del CSIC, creen que sí será necesaria la revacunación al menos una vez al año.