El vestido rojo de Kate Middleton que querrás tener

De rojo, así se ha aparecido Kate Middelton este pasado 20 de enero durante la cena de recepción de la Cumbre de Inversión Reino Unido-África, organizada por el primer ministro británico Boris Johnson para reunir a empresas, representantes de los gobiernos e instituciones internacionales y promover así las oportunidades de inversión en el continente africano y apoyar el desarrollo económico y la creación de empleo.

De la mano de su marido el príncipe Guillermo, como duques de Cambridge han ejercido de anfitriones -en medio de la polémica con Meghan y Harry- en el que Catherine Middleton lució con luz propia con un vestido rojo cereza midi de manga larga de lentejuelas brillantes con mangas transparentes y pequeños volantes aurora en el cuello y en los hombros firmado por Needle & Thread que se puede encontrar en su web en versión larga y corta por encima de la rodilla, que confiere otro estilo completamente diferente sin parecer el mismo.

Sin embargo, la nuera del príncipe Carlos ha preferido lucir un corte midi dándole un aire de lo más especial.

De estilo vintage, su manga semitransparente se insipira en delicados detalles florales y es perfecto para un coctel o una salida de tarde, una pieza para tener de fondo de armario.

Al igual que los Reyes de España, Kate y Guillermo iban de lo más conjuntados y así el nieto de la Reina Isabel escogió una corbata en color rojo borgoña y motivos en azul marino como su traje. Ambos se mostraron de lo más simpáticos.

Como el vestido no necesitaba más Kate completó su look con unos salones sencillos en rojo de ante y un cluth rígido en rojo y perfil en dorado, pelo suelto ondulado y como no, su anillo de pedida recordando siempre a Lady Di, la madre de su esposo Guillermo.

Este estilo es de lo más socorrido para algunas royals ya que, aunque diferentes, es uno de los estilos preferidos por la Reina Letizia. Es frecuente que la asturiana elija vestidos de gasa y tul con mangas semitransparentes que realzan su figura. Desde el verde con falda lápiz de encaje de guipur que ha lucido en varias ocasiones, al verde con falda midi, muy parecido al que ha sacado Needle & Thread -versión corta- con falda de gasa de vuelo que lució en Oviedo en 2013 de Felipe Varela. También lució un look en verde de encaje de guipur largo con falso escote palabra de honor, Kate Middleton en 2017.

Pero este sofisticado estilo de mangas y cuello caja o algo más abierto sin llegar a ser un escote barco, y cintura marcada con pequeño corte a modo cinturón, lo ha lucido en sus diseños la Reina Letizia; tanto en negro como cuando estuvo en Estado Unidos durante la cena ofrecida en honor de los Reyes de España en la Universidad que estudió Felipe VI siendo Príncipe en Georgetown con mangas de encaje en 2015, como en rojo durante su visita a París en junio de 2015. En aquella ocasión Felipe Varela confeccionaba otro delicado modelo para madre de Leonor y Sofía, bordado con hilo y cristal de borgoña con falda también de vuelo.

Letizia ha utilizado este recurso en muchos otros modelos ya sean firmados bajo la aguja de Felipe Varela como de Carolina Herrera. Allí, en Estados Unidos, estrenó un nuevo diseño de la línea New York de Carolina Herrera que se presentó en la Semana de la Moda de la Gran Manzana para la temporada otoño-invierno 17/18 en rojo midi con falda de vuelo de flores superpuestas. El diseño rojo de CH combinaba cinturón de terciopelo rojo y mangas tupidas en la misma tela y falso escote en transparente.

Cuello caja o escote más pronunciado, sin duda Letizia es la reina de los tejidos semitransparentes innovando con otras texturas y estilos.

La Reina Letizia elegía para la última fiesta de la Hispanidad de 2019, un look en rosa empolvado de Varela, -uno de sus diseñadores cabecera- sorprendiendo con un delicado vestido de corte completamente romántico. El corte en la cintura estilizaba su figura y la falda tenía una ligera caída. Las mangas de tul contaban con unos bordados delicados en los que se aprecian unas mariposas al igual que en el escote. Con cuello bebé en seda y abotonado, la Reina sorprendía con un vestido con más caída.

La que fuera periodista marcó la diferencia con un vestido también en rosa empolvado de Maje de la colección primavera-verano 2019 durante su visita junto al Rey Felipe a la Embajada española en Cuba. La gran diferencia es que se trataba de un diseño de estilo trench coat de organza transparente, con un cinturón en lazo. El look camisero dejaba ver el vestido tupido, del mismo color, ajustado al cuerpo, con cuello redondo y sin mangas.