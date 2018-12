Nochebuena o Nochemala

Se acerca la Nochebuena y sin embargo para muchísimos animales es una noche mala. Animales que sufren abandonados en las calles o los que esperan en las perreras llorando dentro de una fría jaula a que alguien decida alegrarles la vida y la Navidad. Mientras tanto las tiendas donde comercian con vidas sin importarles su futuro llenan sus escaparates de adorables cachorros que atraen al público y sobre todo a los niños, para convertir a estos pequeños seres vulnerables en un regalo de Navidad, que probablemente terminará el próximo año esperando a que alguien le salve y convirtiéndose en los primeros que hemos mencionado.

También, innumerables animales (y personas) sufrirán durante estas fiestas como consecuencia del uso de la pirotecnia. Serán víctimas de la irresponsabilidad de los que hacen uso de ella, ocasionándoles ataques de pánico, pérdidas y en algunos casos incluso la muerte, como consecuencia de infartos y atropellos. Otros formarán parte del menú navideño después de haber llevado una vida de explotación y tortura para llegar hasta el plato. Por lo tanto, la Nochebuena que es una fecha en la que tradicionalmente se celebra la paz, el amor y la familia, no lo suele ser la precisamente para nuestros amigos animales. Ellos, que además simbolizan mejor que nadie estos tres valores, deberían ser los más cuidados y tenidos en cuenta en estas fechas. Por eso, está en tu mano que la Nochebuena deje de serlo sólo para los humanos y no les suponga una "Nochemala" a ellos. Piensa en los animales y tenlos en cuenta, de manera que tu celebración no les suponga un grave sufrimiento innecesario sino todo lo contrario, conviértela en una Nochebuena para todos. Adopta (no compres), no consumas productos de procedencia animal, no uses pirotecnia€ y tendrás motivos reales para festejar que eres una persona empática con los derechos y el dolor de los demás.