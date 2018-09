Entre mis canarios hay "buen rollo"

La pregunta de los lectores

Tengo dos canarios que me regalaron y me gustaría saber un poco más sobre ellos. Son muy curiosos y he comprobado que, a menudo, cuando uno inclina la cabeza el otro comienza a rozarle con el pico y a limpiarle el plumaje.

¿Qué quiere decir?

En general, los canarios tienen distintas formas de comunicación. Una, evidentemente, es el canto. Cantando lanzan distintos mensajes al resto de canarios. Además, según los tonos y potencia que usen, les avisaran de su presencia intentando, unas veces atraerles y, otras, alejarles. De todas formas, no olvides que, también, cantan simplemente para entretener. Podemos decir que dan auténticos recitales para amenizar la vida de las personas y de los animales que viven con ellos. Sin embargo, no sólo se comunican por la voz. Sus posturas corporales son también parte importante de su lenguaje. Así, cuando uno de tus canarios inclina la cabeza, en realidad, está reclamando la atención del otro. Por eso, luego rozan sus picos y se limpian el plumaje. Se trata sólo una forma de demostrarse cariño y significar "el buen rollo" que existe entre ambos. Al fin y al cabo, no olvides nunca que, nada une más, que la amistad entre dos animales.