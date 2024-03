¡Bombazo! Esta es la sustituta de Edurne en 'Got Talent': también es cantante

Edurne generó una sorpresa televisiva al publicar su marcha el pasado martes al comunicar en su cuenta de Instagram su salida de 'Got Talent España' después de más de 10 años como miembro del jurado del programa. La cantante era la única que permanecía en el show desde su primera temporada, donde compartió panel con Jesús Vázquez, Jorge Javier Vázquez y Eva Hache.

"Hoy os vengo a contar algo importante para mí. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de 'Got Talent' no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia. Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera", explicaba Edurne en sus redes sociales.

C. Capó

Según han desvelado Laura Fa y Lorena Vázquez, en su pódcast 'Mamarazzis', han revelado el nombre de su sustituta en 'Got Talent España'.

Ana Mena, en el puesto de Edurne en Got Talent

La andaluza es una de las artistas más reconocidas del panorama musical español del momento. Además, junto a Lola Índigo y Aitana son las cantantes más reconocidas a nivel internacional de nuestro país.

Y es que la malagueña, nacida en Estepona, ya estuvo como jurado del concurso musical que presentó Jesús Vázquez en Telecinco. Junto a Omar Montes i Camela estuvieron en la segunda edición de 'Idol Kids'.

El jurado de 'Idol Kids' para la segunda temporada. / Telecinco

En su anterior etapa, Ana Mena explicó esto sobre el concurso musical: "He estado en el lugar de esos niños muchas veces y sé que voy a empatizar con ellos. Me voy a sentir en la necesidad de ayudarles a desarrollar todo su talento y su capacidad artística y también de darles todo el cariño y la motivación que pueda. Es una gran responsabilidad”.