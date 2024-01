El empresario y marido de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, se ha vuelto a apuntar a otro viaje. En esta ocasión, tras los recientes viajes como la luna de miel por África junto a la hija de Isabel Preysler, después de su paso durante unos días por Miami y su último viaje juntos, donde se fueron a esquiar juntos a Suiza, el marido más famoso de España se ha ido con sus amigos para disfrutar de la temporada invernal a Baqueira, para seguir esquiando al norte de Lérida.

Desde que se dieron el 'sí, quiero' junto a la ganadora de 'Masterchef Celebrity 4' el madrileño vive en constantes vacaciones, y por segunda vez ha elegido una de sus pasiones, la nieve, para disfrutar con sus amigos.

Este ha sido el motivo de su ausencia

En esta ocasión, según desvela la periodista Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles' Tamara ha decidido quedarse en Madrid junto a su madre Isabel Preysler. La marquesa de Griñón ha decidido permanecer en la capital disfrutando de buenos momentos con su familia y dedicándose a una de sus pasiones favoritas: la cocina.

Este tiempo aparte llega después de un retiro que compartieron juntos, y es importante destacar que no hay ningún conflicto entre la pareja. Simplemente se están dando un tiempo para disfrutar de actividades por separado tras su viaje a su Suiza donde pudimos ver a los recién casados gracias a las fotos que los enamorados publican en sus respectivas redes sociales.

El amor entre Isabel Presley y Julio Iglesias

En una de sus últimas intervenciones en 'El Hormiguero' espacio donde Tamara Falcó participa cada jueves en la tertulia junto al propio conductor y director del programa, Pablo Motos, el matrimonio formado por Nuria Roca y Juan del Val y la presentadora de 'Más Vale Tarde', Cristina Pardo, la marquesa de Griñón explicó una anécdota que había sucedido en casa y de la que entendió porque su madre no perdonó a su llamado "Tio Julio".

Estas fueron las palabras de Isabel Preysler según su hija

"Un día que hablamos y escuché algunos comentarios en casa de mi madre y el Tio Julio pensé: ¿Y si nunca se han dado una segunda oportunidad? Y un día hablando del tema en casa, junto a Chali (Chabeli Iglesias, la hermana mayor de todos a la que Tamara la llama así) mi madre le dijo a mi hermana: "No Chali, enamorada es lo que yo estaba de tu padre, que me rompió el corazón y por eso no le pude perdonar". Esta anécdota sucedió cuando Tamara se iba a casar con Íñigo Onieva y algunos en la familia no confiaban en el empresario.