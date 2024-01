Christian de Dinamarca, así es el único heredero varón aspirante a un trono de Europa

El sorprendente anuncio de la reina Margarita de Dinamarca en su discurso de Nochevieja de que abdicará el próximo 14 de enero trae consigo grandes cambios en la línea de sucesión del país nórdico. Para empezar, el príncipe Federico pasará a ocupar el trono, responsabilidad que acometerá junto a su esposa Mary, que será reconocida como reina, tal como ha anunciado la Casa Real a través de un comunicado en su página oficial. Pero además, el primogénito del matrimonio, que celebrará dos décadas de casados en mayo, se convertirá en el nuevo príncipe heredero danés. Christian, que alcanzó la mayoría de edad el pasado 15 de octubre, se convertirá en el único varón aspirante a un trono en Europa.

En su generación de futuros monarcas todas serán mujeres. Además de Leonor de Borbón, la hija mayor de Felipe y Letizia, que cumplió los 18 solo 16 días después que Christian, también herederán la corona Isabel de Bélgica (22), duquesa de Brabante, que es la hija mayor de los reyes Felipe de Bélgica y Matilde; Amalia de Holanda (20), la hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro de los Países Bajos y Máxima, e Íngrid de Noruega (19), la hija mayor de los príncipes Haakon Magnus de Noruega y Mette-Marit.

Orgullo de abuela

Christian es el ojito derecho de su abuela, como ella mismo expresó orgullosa en su discurso de fin de año: "Recordaremos el año 2023 como el año en el que pudimos celebrar que mi nieto, el príncipe Christian, cumplió 18 años. Fue un día grande y, creo, inolvidable para él. Se destacó de una manera que hizo que toda su familia se sintiera orgullosa de él. Estuvo rodeado de jóvenes dulces, expectantes y alegres de todo el reino y pronunció un discurso que inspiró un gran respeto. Eso enorgulleció a su abuela", recordó Margarita.

Aquel día el joven príncipe pronunció su primer discurso oficial, durante la cena de gala en el castillo de Christiansborg que le organizó la reina. Al cónclave 'royal' acudieron Victoria y Daniel de Suecia con su pequeña de 11 años, la princesa Estelle; Haakon y Mette-Marit de Noruega con su hija, Ingrid Alexandra; así como a Elisabeth de Bélgica y Amalia de Holanda.

"Raíces en muchos sitios"

"Debo encontrar mi camino, incluso si me lleva a algún lugar conocido. Tengo raíces en muchos sitios del mundo y disfruto viajando, pero mi hogar siempre estará aquí porque amo a mi país", expresó Christian en la celebración, en la que, además, recibió de su abuela la Orden del Elefante, la condecoración más alta que se concede a la realeza y jefes de Estado extranjeros.

Aunque entonces el príncipe optó por posponer el cobro de su salario real hasta alcanzar los 21, para centrarse en sus estudios en lugar de empezar a trabajar como "miembro de la realeza a tiempo completo" [cursa el año de preparación a la universidad en Ordup Gymnasium, una escuela pública en Copenhague], ahora que su estatus ha cambiado recibirá una enorme asignación procedente del presupuesto estatal de Dinamarca. No se ha dicho cuánto será ese 'salario', pero se supone de millones de coronas danesas libres de impuestas. Su abuela, por ejemplo, recibe hasta ahora 100 millones de coronas, al cambio, unos 13,5 millones de euros.

Jura de la Constitución

Aunque hasta ahora se había mantenido en un discreto segundo plano, poco a poco ha ido ganando protagonismo. Y un mes después de alcanzar la mayoría de edad, el pasado 14 de noviembre, se reunió con el Consejo de Estado, acompañado por sus padres y abuela, para declarar su deseo de cumplir la Constitución para que en un futuro pueda ser rey de los daneses. Tal como hizo el mismo día de su cumpleaños su prima lejana Leonor.

El pasado verano, la revista 'Now to love' informó de que el joven, aficionado a los deportes, en especial, al fútbol, habría invitado a la pequeña de las hijas del duque de Castro, la princesa italiana -sin reino- Maria Chiara de Borbón-Dos Sicilias, a pasar unos días en Dinamarca, en su casa familiar. Fuentes cercanas al palacio han revelado que la belleza e 'influencer' italiana, de 18 años, visitó a Christian y a su familia en junio e incluso quiso conocer a la abuela del chico, la reina Margarita. Sin embargo, la joven negó la mayor después, publicando un comunicado en sus redes: "Me gustaría dejar las cosas claras con respecto al rumor infundado que ha estado circulando sobre mí. El príncipe Christian y yo compartimos una estrecha amistad", zanjó.