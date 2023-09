Jessica Bueno, al ingresar a GH VIP 8, expresó su deseo de ser conocida por su verdadera esencia, y eso es precisamente lo que está logrando. La modelo está mostrando su autenticidad y compartiendo detalles de su vida privada que antes mantenía en secreto. En este programa, ha decidido romper con la reserva que la caracterizó en la última década.

Desde su llegada al concurso, Jessica Bueno no ha dudado en hablar abiertamente sobre aspectos tanto de su vida actual como de su pasado. Ha compartido información sobre su actual pareja, Pablo Marqués, y también ha abordado su relación pasada con Kiko Rivera y su esposa, Irene Rosales. Su participación en GH VIP 8 la ha llevado a abrirse y mostrarse de manera más transparente.

La concursante de GH VIP 8 mantuvo una conversación extensa con Gustavo, quien anteriormente fue chófer de María Teresa Campos. Durante la charla, compartió detalles sobre sus inicios con Kiko Rivera, revelando una parte de su vida que rara vez había comentado.

JESSICA BUENO habla con GUSTAVO sobre su relación con Kiko e Irene y su otra relación y ya con el paso de los años busca paz y estar bien 🕊️🕊️Es mu bonica esta chica 👍❤️ #GHVIP23S #GHVIP22S pic.twitter.com/IVasY0N5uh — Mery Caraballo O (@MeryCaraballoO) 23 de septiembre de 2023

Jessica confesó: "Me casé, tuve hijos pequeños... pero no me casé con mi primera pareja, Kiko". Esto llevó a Gustavo a expresar su opinión positiva sobre el hijo de Isabel Pantoja, al considerarlo una "buena persona". Jessica, por su parte, lo describió como "muy normal", sin destacar su papel en la conversación.

A pesar de que Irene Rosales siempre ha mantenido silencio público sobre Jessica Bueno y ha respetado su relación con Kiko Rivera, en ocasiones ha expresado su deseo de que Jessica esté bien y sea feliz. Hasta el momento, ni Irene Rosales ni Kiko Rivera han comentado la entrada de Jessica Bueno en la famosa casa de televisión.

En cambio, Anabel Pantoja, madrina del hijo de Jessica Bueno, ha compartido sus impresiones: "La vi bastante nerviosa. Veremos cómo se desenvuelve. Espero que tenga un buen desempeño en el programa".

Pablo Marqués le escribe una carta

Pablo Marqués, actualmente en una relación con Jessica Bueno tras su separación de Jota Peleteiro, compartió un extenso mensaje en Instagram donde expresó su profundo amor por la modelo sevillana y le brindó su total apoyo en esta nueva etapa. En sus redes sociales, Pablo Marqués escribió:

"El amor significa estar presente cuando más se necesita, dedicar tiempo, lo más valioso que podemos ofrecer a alguien... Me encanta verte vivir cosas maravillosas, cosas que son solo para ti. Finalmente, llegó el momento. Continúa brillando, y yo seguiré observándote desde mi propio mundo, dándote la libertad y el espacio que mereces".

La preocupación de Jessica Bueno por haber hablado demasiado sobre su novio se disipó con esta emotiva publicación, que dejó claro que Pablo está allí para apoyarla y permitirle disfrutar plenamente de su experiencia en "GH VIP 8".