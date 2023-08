Amaia Montero está atravesando un momento delicado de salud que la ha llevado a tener que estar ingresada en varias ocasiones, dejando a muchos preocupados por su situación. Sin embargo, desde entonces, pocos detalles se han conocido acerca de su estado actual. Ha sido su expareja, Gonzalo Miró, quien ha brindado algunas luces sobre la salud de la artista.

Aunque hace unos meses anunció su retorno al mundo de la música, poco después compartió una imagen que hizo sonar todas las alarmas. En la foto, se mostraba visiblemente debilitada y acompañaba la imagen con un mensaje inquietante: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

Desde ese momento, Montero ha mantenido un perfil bajo en las redes sociales. Únicamente sus seres queridos han proporcionado pequeñas pistas sobre su estado de salud, recordando su papel como vocalista en 'La Oreja de Van Gogh'.

Tras aquella publicación, que posteriormente eliminó, se supo que había sido admitida en una clínica en Navarra. Finalmente, a finales de noviembre de 2022, reapareció entre mensajes de apoyo y solidaridad.

La cantante de 'La Oreja de Van Gogh' está recuperándose

Amaia Montero ha "reaparecido" en una historia compartida en su cuenta de Instagram. Luciendo saludable y vestida de forma elegante, ola cantante ha sido fotografiada junto a su hermana y gran apoyo, Idoia. En la imagen, sobreimpresa con el término "Sisters" (hermanas), las dos posan juntas. En el fondo, la canción "Mi persona favorita" de Alejandro Sanz y Camila Cabello crea la atmósfera musical. Las hermanas se muestran abrazadas de la cintura, vestidas con atuendos veraniegos y gafas de sol, irradiando felicidad en sus sonrisas.