Laura Escanes ha dejado una vez más a sus seguidores sin palabras. Con aproximadamente dos millones de seguidores en Instagram, es una de las influencers más conocidas del país.

No obstante, su presencia en plataformas digitales no es el único motivo de atención. Su vida privada también ha sido un tema candente durante los últimos meses. Desde su controvertida separación del presentador Risto Mejide, con quien comparte una hija llamada Roma, la vida de Escanes ha permanecido constantemente bajo la atención mediática. Sin embargo, el interés creció significativamente cuando su relación con el cantante Álvaro de Luna salió a la luz pública.

A pesar de encontrarse en un capítulo encantador junto a su hija y su actual pareja, la influencer no atraviesa su mejor momento en las redes sociales, lo que la ha llevado a compartir a través de su perfil de Instagram un comunicado anunciando su decisión de tomarse un descanso.

Laura Escanes está disfrutando de Roma después de unos días de vacaciones con su padre, Risto Mejide y ha aprovechado para desconectar: "'He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales. Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada. Pero me apetece centrarme en mí, sin más. Os quiero''.

Aunque esta decisión tomó por sorpresa a sus seguidores, no es la primera vez que Laura Escanes se aleja temporalmente de las redes sociales. En agosto de 2021, la catalana ya se tomó una pausa debido a las críticas constantes que recibía por su papel de madre y la notoria diferencia de edad con su entonces pareja, Risto Mejide.