Frank Cuesta se dedica plenamente a la preservación de la naturaleza, la divulgación de su importancia y la promoción del respeto hacia todas las especies animales. Todo esto lo hace de una manera única y característica. Sin embargo, incluso para él, hay límites.

Al estallar el caso del hijo de Rodolfo Sancho, acusado de matar y descuartizar a un amigo en Tailandia, se le ha relacionado con el caso y el herpetólogo ha estallado.

Aunque en principio este caso no guarda relación directa con Frank Cuesta, el periodista Javier Negre publicó un artículo que provocó un debate en redes sociales con el siguiente comentario: "Del calvario que le espera al hijo de Rodolfo Sancho sabe mucho @Frank_Cuesta". El artículo en cuestión llevaba el título: "Daniel Sancho se enfrenta al “calvario” dentro de la cárcel que vivió Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta".

Cuesta, claramente indignado, respondió directamente al periodista: "Sr. Negre... ¿Es usted gilipollas o simplemente entrena para ser el tío más subnormal de España? ¡Me cago en la puta que le parió!".

Sr. Negre...ES USTED GILIPOLL@S o simplemente entrena para ser el tio mas subnorm@l de Espana????? Me cago en la PUT@ que le pario!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/AyZPI6o0o5 — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 6, 2023

Negre le contestó, pero sin entrar al trapo: "Hola @Frank_Cuesta. Me refiero a que su ex pareja ya conoció lo que es una cárcel en Tailandia y el sistema policial y judicial de allí. Un abrazo y espero que se recupere de su mordedura". En otro tuit, continuó explicándose: "Cualquiera que lea el texto verá que la comparación se establece por la dureza de las cárceles en Tailandia y las posibles vulneraciones de derechos que se pueden producir tanto en las cárceles de allí como en un proceso judicial donde hay sobrados casos de irregularidades de todo tipo. Obviamente, no se establece comparación entre delitos, pues lo de Daniel, de confirmarse, es una atrocidad. Abrazo".

La determinación de Frank Cuesta para involucrarse plenamente en los temas que le importan es indiscutible y no pasa desapercibida, algo especialmente relevante en el contexto de las redes sociales. Frank de la Jungla no se guarda sus opiniones y así se puso de manifiesto cuando Risto Mejide hizo un comentario inapropiado durante la transmisión de las Campanadas de Mediaset.

Hace unos días, Frank Cuesta informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que tuvo que acudir urgentemente al hospital debido a una mordedura de víbora. El herpetólogo compartió una imagen de su mano izquierda, evidenciando la herida que le causó el animal en la parte inferior del pulgar, lamentando lo sucedido. Por suerte, todo ha quedado en un susto, como él mismo ha confirmado en su cuenta de X.