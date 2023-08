Frank Cuesta se dio a conocer al público a través del programa de televisión 'Frank de la Jungla', en el cual el leonés emprendía aventuras por diversos países en busca de la fauna más exótica y peligrosa.

En la actualidad, el naturalista ha establecido un santuario para animales en Tailandia, donde los cuida y rescata, protegiéndolos de aquellos seres humanos que puedan causarles daño y ofreciéndoles un entorno natural adecuado.

Hace poco, Frank Cuesta compartió en su cuenta de X (antes, Twitter) una publicación que informaba sobre su hospitalización debido a una "grave mordedura de víbora". La imagen mostraba la mordedura y su mano visiblemente hinchada.

En el hospital con la peor mordedura de vibora posible. :-( pic.twitter.com/hA9V6DHxLp — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 2, 2023

Esta no es la primera ocasión en la que el naturalista ha enfrentado ataques de animales. En el año 2000, estuvo en coma durante cuatro días tras ser mordido por una King Cobra.



Los seguidores de Frank están muy preocupados por su salud y bienestar. La publicación se hizo el pasado 2 de agosto a las 8 de la tarde, hora española, y desde entonces no se tiene información sobre su estado: "Ya van más de 12 horas y no has dicho nada" o "¿Se sabe algo?", son algunos de los muchos comentarios expresados por sus seguidores.