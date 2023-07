El humorista y actor Ángel Garó vuelve a estar en el candelero tras viralizarse un vídeo en el que se explaya de lo lindo sobre política. Se trara de una publicación de TikTok que le ha llevado hasta el ‘trending topic’ de hace más de un año, antes de las elecciones andaluzas, que ha levantado una enorme polvareda, a menos de un mes de que se celebren las elecciones generales del 23 de julio en nuestro país.

"Yo soy homosexual y soy de derechas". Así comienza el vídeo del humorista. "Me hace mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI, ¿verdad? Yo soy homosexual y soy de derechas. Sin embargo, veo la injusticia día a día porque leo, estudio", arranca en el vídeo el cómico

"Me parece tremendo el social comunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y, como estamos en democracia, yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas negacionistas de la historia, porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco", dice con ironía el humorista en este vídeo de dos minutos.

Es entonces cuando clama sobre a quién hay que votar en las próximas elecciones generales: "Es que los izquierdistas tienen contestaciones para todo. Yo a lo único que animo es que voten a los partidos que son dignos. Porque vamos, Podemos es que es… Lo mejor que hizo es cortarse la coleta el otro", dice Garó, en referencia a Pablo Iglesias, exlíder de la formación morada.

Según él, los partidos de izquierda son una "manada de sinvergüenzas". "Progresismo lo llaman", llega a decir, antes de concluir su alegato: "Repito, yo soy homosexual, y a mucha honra, pero yo voto a lo que hay que votar. Tengan cojones y voten lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista que nos va lleva a la ruina".