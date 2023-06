Rocío Carrasco enfrenta nuevamente una controversia que la afecta. En mayo de 2021, mientras revelaba su experiencia con Antonio David Flores en la conocida docuserie 'Contar la verdad para seguir viva', su hijo menor, David, compareció en los tribunales para testificar en el juicio por la demanda de impago de pensión. La demanda busca recuperar más de 8.000 euros correspondientes a tres años y medio de pagos no realizados. Esta demanda fue iniciada por su padre y también testificó su otra hija, Rocío Flores.

Este suceso golpeó emocionalmente a la hija de Rocío Jurado, quien nuevamente veía a sus hijos envueltos en la batalla legal que mantiene con Antonio David Flores. El juicio estaba programado para el pasado miércoles 28 de junio, pero Rocío Carrasco no se presentó. Sin embargo, Antonio David Flores y sus hijos, David y Rocío Flores, a quienes Rocío Carrasco no ha visto durante años, estuvieron presentes. Ante la ausencia de su madre, Rocío Flores no pudo contener las lágrimas y expresó que vive en un constante "infierno".

Rocío Flores se mostró sorprendida por la ausencia de su madre en los tribunales, como expresó en el canal de YouTube 'Derecho al corazón', conducido por el periodista y abogado Jesús Manuel Ruíz. En dicho programa, se reunió con Rocío Flores y los abogados de Antonio David Flores, quienes también la representan, para discutir los acontecimientos en los tribunales y todo lo relacionado con el proceso legal contra su madre.

Desde el principio, se notó la emotividad de Rocío Flores, quien se vio sorprendida por no encontrarse con su madre.

El abogado de Rocío Flores, Iván Hernández, confirmó que Rocío Carrasco no fue notificada personalmente sobre la celebración del juicio, lo que llevó a su suspensión. Por lo tanto, no fue un "plantón", como se ha publicado en otros medios. Hernández explicó que "es la ley: si la acusada no ha sido notificada personalmente, no se puede celebrar el juicio".

Sin embargo, esto no justificó la decepción de Rocío Flores, quien admitió que estaba pasando por un día complicado. Preguntó cómo era posible que un abogado se presentara en el juzgado, pero su cliente no lo hiciera.

Sus abogados le explicaron que su madre sabía que tenía el juicio pendiente, pero tenía el derecho de no asistir según la ley. "Si no ha ido, es porque no ha querido", señaló su abogada. Estas palabras hicieron que Rocío Flores rompiera a llorar, incapaz de contener sus emociones.

"Mis sentimientos están a flor de piel. Fuimos al juzgado y, para sorpresa nuestra, ella no estaba. He tenido una mañana dura porque iba a ser la primera vez que la vería y estaba muy nerviosa", dijo la hija de Rocío Carrasco entre lágrimas, mientras su abogado anunciaba que David Flores había retirado la acusación contra su madre.

"David tomó la decisión de dejar de acusar hace tiempo. Lo que él quería era que sus padres dejaran de denunciarse mutuamente", explicó Rocío. "Mi posición siempre ha sido muy clara: a pesar de todo el daño que me ha causado, de haberme señalado públicamente en un documental y haber destrozado mi vida, siempre he considerado que ella es mi madre".

Rocío aseguró que no iba a declarar en contra de su madre, algo que ya había decidido anteriormente. Según su abogado, Rocío Carrasco se habría perdido la oportunidad de ver a sus hijos ejerciendo su derecho de no declarar en su contra.

Para la nieta de Rocío Jurado, solo hay una solución: que todo esto termine de una vez por todas. "Vivo en un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé", manifestó con nerviosismo. "Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto llegue a su fin. Quiero que la verdad salga a la luz".