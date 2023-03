Celebrando sus 50 años en la música, Isabel Pantoja ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista 'Hola', rompiendo cuatro años de silencio.

La tonadillera ha hablado sobre su gira por América, donde ha agotado todas las entradas en cada uno de los conciertos que ha dado, en Florida, Nueva York, Los Ángeles y San Juan de Puerto Rico. Sin embargo, su vuelta a los escenarios no ha sido fácil: “Me está costando… con mi madre, con mi hermano, la verdad…”, confiesa Isabel Pantoja, que ha tenido que enfrentarse, en menos de un año, a la muerte de su madre, Ana Martín, y el fallecimiento de su hermano mayor, Bernardo. "No hace falta decir que mi madre ha sido, es y será para siempre una gran señora. Estuvo en silencio toda su vida y en silencio se fue. La echo de menos cada segundo", señala emocionada.

Al hacer balance sobre los momentos más duros de su carrera, recuerda a su marido, Francisco Rivera Paquirri: "El más difícil para mí fue volver después de fallecer mi marido. Y ahora, pues, me está costando [...]. Esos han sido los momentos más difíciles que yo he pasado”.

"Lo estoy pasando muy mal, aunque no queda otra que seguir, porque el público valora mucho que estés cantando, a pesar de que esté pensando en mi madre y en mi hermano del alma, que se fue hace solo dos meses y medio. Es duro, pero la vida de los artistas es así", explica sobre su actual situación personal. "El show tiene que continuar, pero para mí dura eso, lo que es el show. Y luego estoy en mi casa. Yo me tengo que curar... Es que cada uno lleva el duelo como lo siente. No siento salir a la calle, a no ser que sea trabajo. No tengo ganas".

Este año, la cantante trae novedades, además de la gira, tiene nuevos proyectos como la grabación de un disco con motivo de su aniversario, del que no da detalles. Eso sí, puede dar detalles sobre su invitación al próximo Baile de la Rosa de Mónaco, un convite que, en un principio, se tomó a broma. “Bueno, es que cuando mi hermano me cuenta: ‘Te han invitado al Baile de la Rosa’, me quedo mirando y digo: ‘¿A mí?’. ‘Sí, a Mónaco’, me dice, y le contesté: ‘¡Venga ya con la tontería!’. Claro. No me lo creí. Y fíjate lo que es la vida, porque durante toda la mía he admirado a Grace Kelly y por Carolina he sentido siempre un cariño entrañable”.

Sobre su retirada, Isabel confiesa que ha pensado en abandonar los escenarios varias veces. "Llegará el día en que diga “hasta aquí, por mucho que os quiera. Ya no puedo más, o estoy cansada”. Es ley de vida. Pero el día que diga que me retiro es para no volver, así que le pido a Dios que me de salud para seguir unos añitos, que esté todo en su sitio y yo pueda retirarme tranquila a mi casa", sentencia.