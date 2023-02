Los preparativos de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen su curso. Como cada jueves, la hija de Isabel Preysler acudió ayer a la tertulia de 'El hormiguero' y dio nuevos detalles de su enlace con el empresario. Además, visiblemente ilusionada, mostró ante sus compañeros su nuevo anillo de compromiso.

"¡Vaya piedrolos!", exclamó Pablo Motos al verlo. "Es como el de la otra vez pero más gordo, ¿puede ser? ¡Va subiendo la apuesta!", bromeó por su parte una de las hormigas. Más allá del anillo, la colaboradora comentó que tiene muchas ganas de darse el 'sí quiero' con Onieva: "Me despierto pensando en la boda y me acuesto pensando en la boda. La verdad es que Íñigo también, está muy involucrado".

Uno de los elementos más importantes de la boda será su vestido de novia, el cual se fue a probar el pasado miércoles con un resultado más que satisfactorio: "Mejor de lo que imaginaba, y era muy difícil". "No es un vestido que todo el mundo vaya a entender. Es un vestido que me encanta, es como mi anillo, que tampoco es lo más normal del mundo", avanzó la marquesa de Griñón.

"Quien no entiende algo es porque es ignorante", apuntó Juan del Val, dando pie a que Tamara hiciera una confesión: "Mi madre y mi hermano no lo han entendido". "Cuando vi la inspiración de ese vestido le dije a Ana (su hermana): 'Te tienes que casar con este'. Y ella me dijo que con eso no se casaba", reconoció entre risas: "La moda es una forma de expresión. Para mi hermana no era su vestido, era mi vestido".

"Es diferente y lo han mejorado", continuó diciendo Falcó, que ha recibido el visto bueno de su estilista, Blanca Unzueta, y de su amigo Juan Avellaneda. "Has conseguido un vestido que eres tú", afirma que le dijeron.