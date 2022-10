Xuso Jones ha vivido una situación surrealista: el pasado jueves se quedó encerrado en el interior de un gran bazar chino de Cabo de Palos (Murcia) cuando estaba haciendo unas compras. El cantante compartió toda la aventura en tiempo real con sus seguidores de Instagram.

Todo empezó cuando el exconcursante de 'Masterchef celebrity 3', que estaba compartiendo con sus seguidores sus compras en el bazar, mientras caminaba por un pasillo de la tienda con un jarrón de cristal, las luces han comenzado a apagarse.

"Esto tiene que ser una broma. Estoy temblando y todo. ¡Qué cojones! ¡Que creo que me han dejado encerrado aquí dentro!", exclamó Xuso Jones en sus historias, que se recorrió todo el local en busca de alguien que pudiera sacarle de allí. El cantante, incluso, mencionó a la cuenta del comercio para que fuesen a "rescatarle": "Me habéis dejado dentro de vuestras instalaciones pensando que no quedaban clientes. ¿Puede venir alguien a abrirme? Gracias".

El influencer, que en seguida se lo tomó a guasa, comenzó a bromear con las decoraciones de Halloween de la tienda: "Mira este. Bocabajo y todo. ¡Chacho! ¡También se enciende! ¡Hostia, nene! ¡Qué miedo!". El artista, finalmente, consiguió contactar con un amigo suyo que conoce a los dueños y mientras esperaba a que le abrieran, aprovechó para tumbarse en un sofá e investigar la zona de detrás de las cajas.

Poco después, una empleada llegó a la tienda para rescatar a Xuso, asegurándole que no le habían visto entrar. "Que no pasa nada, porque me he echado unas risas. Me he puesto a gritar a todo el mundo y he ido a todos los lados. Estaba flipando aquí. Pensaba que me estabais gastándome una broma", le dijo el cantante a la chica que ha ido a abrirle la tienda.