Selena Gomez se ha pronunciado ante los 'haters' que la critican por la apariencia de su cuerpo. La estrella de Disney y defensora del movimiento 'body positive' ha dedicado un contundente mensaje en sus redes sociales a todas las personas que se atreven a comentar su físico.

Medio en broma medio en serio, pero sobre todo espontánea, algo que le caracteriza, la cantante ha sentenciado todos los comentarios que ha ido recibiendo desde que saltó a la fama.

Lejos de lo real y representativo

Desde que es joven ha sufrido las inseguridades de su cuerpo, alimentadas por críticas de personas que se creen con el derecho a opinar sobre la apariencia física de alguien. Sin embargo, en un vídeo que Selena Gomez publicó en una historia de TikTok, la cantante se muestra más segura que nunca. Los arquetipos sobre 'el cuerpo ideal' son muy comunes en el mundo de las celebridades, son muchas las que sufren constante acoso por redes sociales juzgando sus cuerpos. Pero, ¿Qué es un cuerpo normativo? Estipulan la delgadez como lo correcto, lo atractivo y lo saludable y esto supone una gran presión para todos aquellos personajes públicos que viven de su imagen. Si su cuerpo no entra dentro de este canon de belleza de lo 'ideal', su carrera profesional ya se ve peligrada y son sometidos al estrés de encajar en algo que dista mucho de lo real y representativo.

En las historias de TikTok, Gomez se pronuncia y admite que ya ha dejado de intentar encajar en el canon del cuerpo perfecto: "He estado intentando mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box (una franquicia de comida rápida) y pedí cuatro tacos, tres rollitos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante", decía la cantante antes de acabar lanzando un mensaje dedicado a todas las personas que se atreven a opinar sobre un cuerpo ajeno. "Sinceramente, no me importa mi peso porque la gente va a hablar de él de cualquier forma: 'Eres muy pequeña', 'Estás muy grande', 'Eso no te queda bien', 'blah blah blah', perra, soy perfecta tal como soy. ¿Cuál es la moral de la historia? Adiós", ha sentenciado la estrella de Disney.

Ambigüedad de las redes

El uso de las redes sociales es una ambigüedad en si mismo. Por un lado pueden servir para lanzar mensajes positivos, romper con cánones socialmente impuestos, acabar con estereotipos, etc. Pero a su vez, también contribuyen en la perpetuación de todo esto. En definitiva, depende de cada persona el uso que quiera hacer de estas plataformas, ¿utilizarlas para hacer el bien o para hacer el mal?

A estas alturas, si algo ha quedado claro ya es que detrás de cada persona hay una historia y ese es el principal motivo por el cual deberíamos dejar de opinar sobre al vida y los cuerpos ajenos y permitir que cada uno pueda ser como quiera libremente, sin juzgarlo ni etiquetarlo. Selena ha explicado más de una vez lo mal que lo ha pasado lidiando con constantes subidas y bajadas de peso desde que le diagnosticaron lupus. En 2017 ya se sometió a un trasplante de riñón a causa de complicaciones en la enfermedad.

Aunque la cantante ha pasado por verdaderos momentos malos, actualmente parece que en su vida todo va bastante bien y eso le ha dado fuerzas para plantar cara a las críticas. Selena Gomez, a pesar de estar haciendo frente a su patología, puede alardear de un negocio de maquillaje que promueve el amor propio y es inclusiva y productos de belleza en alza, una comunidad virtual que la apoya, una plataforma de salud mental que ha lanzado para acabar con los estigmas en torno a las enfermedades mentales y futuros proyectos musicales.