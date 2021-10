La actualidad política continúa estando muy presente en el blog de Jorge Javier Vázquez. Si hace unos días hablaba sobre la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta semana comparte su opinión sobre José Luis Martínez-Almeida. El presentador de 'Sálvame' no ha querido pasar por alto el polémico tuit que escribió el alcalde de la capital el pasado 6 de octubre.

Cabe recordar que Más Madrid lamentó que Almeida no iba a hacer "nada" para regular los precios de los alquileres en la ciudad. "Exacto", respondió el aludido, causando un profundo malestar en redes sociales. Una oleada de indignación a la que también se ha sumado Jorge Javier: "El bonachón, el campechano, el simpático Martínez-Almeida se retrata con una sola palabra".

"Ese 'Nada' viene a decir 'Me la suda', 'Paso' o 'No es mi problema'. Si tuviera que pagar 800 euros por treinta metros cuadrados en los que no entra una gota de luz quizás no hubiera contestado 'Nada'. Ese 'Nada' es el argumento más bochornoso que puede dar cualquier político ante cualquier problema", añade el también conductor de 'Secret Story', que define esa palabra como "un desprecio absoluto a todos los ciudadanos de Madrid".

Por otro lado, se dirige a quienes "aplauden la chulería" de Almeida: "Para no hacer nada mejor que se quede en su casa". Además, aprovecha para lanzar también un dardo a Juan Carlos I: "Con el rey emérito tenemos cubierta nuestra cuota de campechanos".

"Se puede estar en total desacuerdo con las medidas que plantea el gobierno para regular los alquileres pero no pensar en ninguna alternativa es darle la espalda a uno de los problemas que más inquietan a los españoles. 'Nada' no es ninguna solución. Nunca lo fue", zanja Jorge Javier.