De nuevo en la capital tras disfrutar de su primer verano de soltero después de su separación matrimonial de Sara Carbonero el pasado mes de marzo, Iker Casillas ha reaparecido de lo más bronceado en la noche madrileña disfrutando de un plan ideal para comenzar el 'curso escolar' con fuerzas.

Después de haber viajado a República Dominicana y a la costa alicantina, el exportero del Real Madrid ponía el broche de oro a sus vacaciones pasando unos días en su pueblo, Navalacruz, en compañía de sus hijos, Martín y Lucas. Y ahora, con las pilas cargadas y mucha ilusión en esta nueva etapa de su vida, el mostoleño se ha dejado ver disfrutando de una noche de lo más musical.

Y es que viviendo a tope su soltería, Iker acudió con unos amigos al Hipódromo de Madrid para asistir al concierto de grupos tan conocidos de los 90 como 'Toreros muertos', 'No me pises que llevo chanclas' y 'Seguridad Social'. Una velada musical en la que se mostró de lo más relajado y que coincide con la noticia de la ruptura sentimental de Sara Carbonero y Kiki Morente tan sol tres meses después de iniciar su relación. Afectados por la presión mediática y muy discretos con su vida privada, la periodista y el cantaor habrían decidido acabar con su historia de amor en los últimos días y ahora les uniría tan solo una bonita amistad. Una noticia no confirmada por la propia protagonista y sobre la que Casillas, fiel a su discreción y muy serio, ha evitado pronunciarse.