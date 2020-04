Pilar Rubio muestra su barriguita de embarazada

Pilar Rubio no puede estar más guapa en su 24 semana de embarazo. La popular presentadora ha querido compartir como lleva esta semana de gestación cuando ya ha superado el ecuador.



La mujer de Sergio Ramos ya empieza a tener nuevas sensaciones como pataditas, lo que la hace estar muy contenta.



Asimismo daba una gran recomendación que nos vendría muy bien al resto sin estar embarazados para no sugestionarnos aunque siempre con mesura. La guapa mujer de ojos azules, ha confesado que hacía muchos días que no se pesaba ni medía, por lo que ha querido enseñárselo a sus seguidores, ya que asegura que está bien llevar un control para no pasarse, sobre todo ahora que estamos viviendo una situación que cambia la rutina diaria.



Parece que la presentadora se mantiene en línea, mientras disfruta de su familia en esta situación atípica, como el otro día que nos hacían partícipes de su entrenamiento todos juntos en su gran gimnasio.



Hoy Pilar Rubio nos ha querido mostrar su barriguita de embarazada donde la melancolía y el positivismo se hacen también presentes: "¡Buenos días! Llueve en Madrid, mucho, pero es lo que toca. La lluvia limpia, es necesaria, al igual que las lágrimas limpian el alma y expulsan lo malo... Queridos y queridas, donde reinan las hormonas, no mandan las neuronas ¡A por el miércoles!".



Pilar está de lo más guapa vive su embarazo confinada y ayudando a muchas mujeres en su mismo estado que la escriben con dudas y con inquietudes...