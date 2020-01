La foto de Rosalía años atrás que impacta a sus fans

Rosalía se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas de nuestro país, no solo por su impresionante voz y su manera de fusionar el flamenco con los géneros urbanos para revolucionar la música, sino también por sus atrevidos estilismos e impresionantes y favorecedores looks.



El estilo de Rosalía le ha llevado a codearse con personalidades tan conocidas como Kylie Jenner, J Balvin o Pedro Almodóvar, pero Rosalía también tiene pasado y como el resto de los mortales su imagen ha ido evolucionando a lo largo de los años.



Sin embargo una imagen de la famosa cantante en plena adolescencia ha impactado y mucho a sus fans. En relación a un hilo de Twitter en el una usuario pregunta a sus seguidores por personajes famosos que hayan ido a su colegio, la usuario Clara Isart respondía que "Rosalía", compartiendo una imagen de esta época y sin duda podemos confirmar que la cantante de 'El Mal Querer' es como el buen vino.



En la fotografía no solo puede verse a la catalana con la equipación del equipo de fútbol sala de su instituto, también luce un impresionante peinado con uno de los lados de su cabeza rapado y la patilla larga, además de un piercing en la parte superior del labio y la raya de los ojos muy marcada en negro. Sin duda, tendencias que pisaron fuerte hace diez años y por qué no decirlo, que hicieron mucho daño.



Gracias a dios, pasaron de moda y nada tienen que ver con el estilo de Rosalía, pero la imagen ha conseguido impactar a todos sus seguidores.





Del mío la Rosalia xdddd pic.twitter.com/sAULxy1te1 — Clara Isart (@isart_clara) January 22, 2020