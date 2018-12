Rosalía se pasa al rubio

Rosalía se ha convertido en el personaje del año. Su actuación en los MTV EMA 2018 y en los Grammy Latinos han sido noticia en el mundo entero, pero la última información que ha llegado de ella no tiene nada que ver con la música. La catalana se ha pasado al rubio.



La intérprete de 'Malamente' ha publicado una imagen en su cuenta de Twitter con el pelo rubio, sorprendiendo así a todos sus seguidores. Eso sí, todo era una farsa porque se trataba de una peluca.





The best of both worlds pic.twitter.com/QnifujFVSC