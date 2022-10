Las herramientas neandertales aparecieron por primera en el norte de España vez hace entre 45.343 y 44.248 años, y desaparecieron hace entre 39.894 y 39.798 años. Esto sugiere que los neandertales coexistieron en esta región con los humanos modernos entre 1.400 y 2.900 años antes de su desaparición.

Los humanos modernos pueden haber coexistido con los neandertales en Francia y el norte de España entre 1.400 y 2.900 años antes de que los neandertales desaparecieran, según un estudio de modelado publicado en Scientific Reports.

Los resultados sugieren que el inicio de la ocupación de esta región por el Homo sapiens probablemente precedió a la extinción de los neandertales entre 1.400 y 2.900 años, lo que plantea la posibilidad de una coexistencia prolongada de estos grupos durante el Paleolítico superior en esta región.

La evidencia fósil reciente sugiere que los humanos modernos (Homo Sapiens) y los neandertales (Homo neanderthalensis) pueden haber coexistido en Europa durante 5.000 a 6.000 años antes de que los neandertales se extinguieran.

Sin embargo, hay poca evidencia de coexistencia entre neandertales y humanos modernos a nivel regional y es difícil establecer cuándo aparecieron y desaparecieron las dos especies por primera vez en estas áreas.

En la nueva investigación, Igor Djakovic y sus colegas de la Universidad de Leiden en Países Bajos, analizaron un conjunto de datos de 56 artefactos humanos modernos y neandertales (28 para cada grupo) de diecisiete sitios arqueológicos en Francia y el norte de España, así como diez especímenes neandertales adicionales de la misma región.

Datos completados

Todas las muestras habían sido fechadas por radiocarbono utilizando técnicas modernas robustas para una mayor precisión.

Los autores utilizaron la estimación lineal óptima y el modelo de probabilidad bayesiano para estimar los rangos de fechas de estas muestras y las poblaciones responsables, e inferir las fechas más tempranas y tardías en que estos grupos humanos podrían haber estado presentes en los sitios.

Este modelado sirvió para completar las porciones faltantes del registro arqueológico anterior, lo que dificultaba la estimación de la fecha.

Basándose en este modelo, los autores estiman que los artefactos neandertales aparecieron por primera vez hace entre 45.343 y 44.248 años, y que desaparecieron hace entre 39.894 y 39.798 años.

La fecha de extinción de los neandertales, basada en restos de neandertales datados directamente, habría sido hace entre 40.870 y 40.457 años. Esta investigación estima a su vez que los humanos modernos aparecieron por primera vez hace entre 42.653 y 42.269 años.

Coexistencia prolongada

Los autores concluyen que esto sugiere que las dos especies de humanos coexistieron en estas regiones durante unos 2.000 años. Sin embargo, estos resultados no indican cómo o si los humanos modernos y los neandertales interactuaron.

Sobre este descubrimiento, Ana B. Marín Arroyo, profesora Titular de Prehistoria y coordinadora del Máster de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Cantabria, señala a SMC que sus resultados están en sintonía con los datos que ya se habían publicado en Plos One (2018).

En esa investigación previa, en la que participó Arroyo, se pudo observar, tras obtener casi 50 nuevas fechas de radiocarbono por ultrafiltración y aplicar modelos bayesianos, ese mismo solape entre las poblaciones neandertales portadoras de la tecnología châtelperronienses (una fase de la cultura Perigordiense, dentro del Paleolítico Medio) y los primeros grupos de humanos modernos en la zona norte de España.

Nuevos datos

Según este estudio, liderado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, ambas especies coincidieron durante menos de un milenio, lo que pudo reducir sus posibilidades de interacción y reforzaría la hipótesis de una causa de extinción intrínseca.

Más recientemente, otro estudio publicado en Nature Ecology & Evolution (2022), en el que también participó Marín Arroyo, explica que, en la región eurosiberiana, las poblaciones de Homo sapiens coincidieron con un aumento en la capacidad de carga de los herbívoros, mientras que la región mediterránea tuvo las condiciones más estables y la mayor biomasa de herbívoros medianos y medianos-grandes.

Según esta investigación, esta situación explicaría la persistencia más prolongada de los neandertales en las latitudes del suroeste de Europa hace 50.000 y 30.000 años.

El nuevo estudio arroja nuevos datos y elementos para reconstruir parte del pasado de neandertales y humanos modernos, y aclarar, después de más de un siglo de investigaciones, por qué se extinguieron los neandertales.

Referencia

Optimal linear estimation models predict 1400–2900 years of overlap between Homo sapiens and Neandertals prior to their disappearance from France and northern Spain. Igor Djakovic et al. Scientific Reports (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-19162-z