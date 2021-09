Un grupo internacional de investigadores liderado por científicos de Dinamarca han detectado la misma supernova en tres lugares diferentes y predicen un cuarto avistamiento en 16 años: un efecto de lente gravitacional ha permitido a los especialistas observar la misma estrella en explosión en tres áreas distintas del cielo. Además, predicen que una cuarta imagen de la misma explosión aparecerá para 2037.

Los expertos sostienen que el fenómeno denominado lente gravitacional se forma cuando la luz procedente de objetos distantes y brillantes se curva alrededor de un objeto masivo situado entre el cuerpo emisor y el receptor. Es precisamente lo que ha ocurrido en este caso.

Esto explica por qué el fenómeno se visualiza reiteradamente: una enorme cantidad de gravedad de un cúmulo de galaxias distantes hace que el espacio se curve tanto que la luz de estas galaxias se dobla y emana en numerosas direcciones. En consecuencia, la supernova se aprecia en distintos sitios debido a este efecto de lente gravitacional, que produce la «reiteración».

Ondas infrarrojas

De acuerdo a una nota de prensa, los astrónomos del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague y sus socios locales e internacionales utilizaron el rango de longitud de onda infrarroja del Telescopio Espacial Hubble de la NASA para concretar el descubrimiento.

Esta región del espectro electromagnético se divide en 3 porciones, denominadas infrarrojo cercano, medio y lejano. El infrarrojo cercano es el sector más relacionado con la radiación detectable por el ojo humano, pero en general este tipo de longitud de onda es ideal para apreciar los fenómenos cósmicos por las ventajas que ofrece para detectar el movimiento de cuerpos y estrellas.

Una única explosión

Ahora, gracias a esta tecnología y a los conocimientos acumulados en torno al fenómeno de lente gravitacional, los científicos descubrieron que una sola estrella explotó hace 10 mil millones de años, mucho antes de la formación de nuestro propio Sol. El destello de luz de esa explosión, que creó el proceso denominado supernova, acaba de llegar a nosotros.

Luego de analizar los datos obtenidos, los investigadores observaron tres fuentes de luz brillante en una galaxia de fondo, que eran evidentes en un conjunto anterior de observaciones de 2016. Las mismas desaparecieron cuando se retomaron las observaciones del área en 2019. Las tres fuentes indicadas son en realidad imágenes de una sola estrella, cuya vida terminó en una colosal explosión conocida como supernova.

¿Saber más sobre la materia oscura?

Además, una cuarta imagen de la galaxia debería permitirnos ver a la supernova explotar una vez más, alrededor de 2037. Según el nuevo estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, si se vuelve a presenciar la explosión de la supernova, llamada SN-Requiem, se confirmará la comprensión actual de la gravedad y del fenómeno de lente gravitacional, pero también se podría avanzar en cuanto a otros enigmas cosmológicos.

Por ejemplo, las mediciones precisas de los retrasos en las fuentes de luz que permiten observar esta clase de fenómenos cósmicos podrían ayudar a revelar las propiedades de la materia oscura. Las perspectivas de las lentes gravitacionales son prometedoras para este objetivo: por el momento, solo podemos ver el 5% de la misteriosa materia oscura, que aparentemente constituye el 95% de nuestro universo.

Referencia

Foto: la gravedad del cúmulo de galaxias MACS J0138 curva tanto el espacio que la luz de una galaxia detrás de él se «dobla» de varias maneras diferentes. A la izquierda hay una imagen del cúmulo de 2016, en la que la luz de la misma estrella en explosión, una supernova, se ve en tres lugares distintos del cielo nocturno. A la derecha, está la misma área en 2019, donde la supernova ahora se ha retirado. Los astrónomos han calculado que reaparecerá en 2037. Créditos: S. Rodney (U. of S. Carolina), G. Brammer (Cosmic Dawn Center), J. DePasquale (STScI), P. Laursen (Cosmic Centro del amanecer).