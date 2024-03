El Ayuntamiento de Son Servera no tomará medidas contra el concejal detenido por maltratar a sus hijos

El Ayuntamiento de Son Servera no adoptará ninguna medida contra Francisco Javier Mora, el regidor de Unidas Podemos detenido por presuntos malos tratos a sus dos hijos, de 13 y 15 años. En un pleno extraordinario celebrado esta mañana, horas después de que Mora quedase en libertad sin medidas cautelares, los regidores han acordado que el consistorio no le exija su dimisión ni se persone en el proceso judicial abierto. "Que la Justicia haga su camino", ha reclamado el alcalde, Jaume Servera. La jueza de guardia, que durante toda la tarde del viernes evaluó el caso y tomó declaración tanto al acusado como a los dos menores, no apreció ninguna situación de riesgo para los adolescentes. A su entender, los hechos denunciados tienen "escasa entidad", según informó el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Francisco Javier Mora Sureda. / AJUNTAMENT DE SON SERVERA

La detención de Mora por parte de la Guardia Civil se produjo tras una investigación abierta por la Policía Local y los Servicios Sociales de Son Servera. Fue la abuela materna de los dos menores -suegra del regidor acusado- quien acudió a los agentes hace unas semanas para explicar los supuestos malos tratos físicos y psicológicos que, según dijo, estaban sufriendo los adolescentes. La mujer no presentó una denuncia formal, pero el Ayuntamiento de Son Servera activó el protocolo establecido para casos de maltrato infantil y durante varias semanas recabó información en el entorno familiar y educativo de los menores.

Los funcionarios detectaron indicios de que los hijos de Mora estaban padeciendo agresiones físicas y psicológicas y plasmaron sus conclusiones en un informe que acabó en manos de la Guardia Civil, que inició su propia investigación. La Policía Judicial arrestó finalmente al regidor el miércoles a mediodía. Mora fue puesto esa misma tarde a disposición del juzgado de guardia de Manacor. La magistrada se entrevistó con los dos menores y tomó a declaración al acusado. Tras su comparecencia, la Fiscalía reclamó su puesta en libertad sin ninguna medida cautelar y la jueza así lo acordó al entender que los adolescentes no están en peligro.

Fuentes conocedoras del caso han explicado que la relación de Mora y su mujer con la abuela de los niños es turbulenta desde hace varios años. Al parecer, a raíz de un conflicto familiar, la pareja impidió que la abuela tuviera contacto con los menores durante varios años.