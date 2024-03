El fiscal pide 12 años de cárcel a un joven por abusos a una menor discapacitada: "Me quede embarazada y tuve un aborto"

El fiscal ha reclamado hoy una condena de 12 años de prisión para un joven acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años que tiene una discapacidad psíquica en Palma. La chica ha relatado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial que durante una de sus continuas fugas de la casa de acogida en la que vivía inició una relación "de novios" con el acusado, 15 años mayor que ella. "Me quede embarazada y tuve un aborto", ha señalado la víctima, que ha confirmado que el acusado era plenamente consciente de su edad. El sospechoso, por su parte, ha negado haber mantenido relaciones con ella.

Los hechos, según el relato del ministerio público, ocurrieron durante el año 2018, cuando el joven se aprovechó de la "situación de marginalidad y desarraigo" de la menor y de la discapacidad del 33 por ciento que tiene reconocida. "Me lo presentó mi prima y empezamos a ser novios", ha declarado la chica. Ha explicado que ambos convivieron durante un mes en un piso que él tiene en Son Gotleu. Durante ese periodo mantuvieron relaciones sexuales "cada dia". Me quedé embarazada y tuve un aborto", ha contado la joven. La chica ha confirmado que el acusado sabía que ella tenía 14 años. "Se lo dije muchas veces y le daba igual", ha asegurado.

El procesado, que tiene antecedentes por delitos sexuales, ha negado esta versión. El hombre ha contado que conocía a la denunciante "de vista". "No éramos novios. Jamás, nunca he tenido relaciones con ella", ha reiterado. "No sabía que ella tenía 14 años", ha añadido.

El fiscal le imputa un delito de abuso sexual con penetración a menor de 16 años, por el que reclama una condena de 12 años de prisión y que indemnice a la victima con 20.000 euros. El abogado defensor ha pedido la absolución. El caso ha quedado visto para sentencia.