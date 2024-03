Condenado a dos años de cárcel por abusos sexuales a la hija de la pareja de su socio de la empresa en Palma

La Sección Primera de la Audiencia de Palma ha condenado este miércoles a un hombre a una pena de dos años de cárcel por abusos sexuales a una menor de 16 años, hija de la pareja de su socio en la empresa de la que él era administrador. No obstante su ingreso en prisión ha quedado en suspenso después de que el procesado consignara antes del juicio 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Este hecho ha sido apreciado como una atenuante de reparación del daño. En este sentido también han sido consideradas las dilaciones indebidas por el retraso injustificado en la causa.

Los hechos que se han enjuiciado en la mañana de este miércoles en la Audiencia de Palma tuvieron lugar sobre la una y media de la madrugada del 5 de agosto de 2020 en el interior de su domicilio en Palma. El ahora condenado había recogido esa noche a la hija de la pareja de su socio en el aeropuerto para acogerla temporalmente en su vivienda. Su madre la debía recoger al día siguiente.

Cuando la adolescente se encontraba acostada semidormida, el procesado se introdujo en la habitación y se sentó en la cama. "Con ánimo de satisfacer su líbido", según recoge el fiscal en su escrito, le introdujo los dedos en la vagina. La menor reaccionó apretando fuertemente las piernas y le hizo que cesara momentáneamente el ataque. No obstante lo volvió a intentar. La víctima se encogió para impedírselo y se fingió la dormida. El hombre se marchó entonces de su cuarto.

Tres días después de que ocurrieran los hechos, el 8 de agosto de 2020, la madre denunció lo ocurrido ante la Policía Nacional. Los agentes le detuvieron por un presunto delito de abusos sexuales a una menor.

Sentencia 'in voce'

En un principio, el fiscal solicitaba para el acusado la pena de seis años de prisión. No obstante esta solicitud se ha rebajado a dos años en virtud de un acuerdo de conformidad alcanzado entre el fiscal y su abogado defensor.

La sentencia, dictada 'in voce', le ha condenado a estos dos años de prisión por un delito de abusos sexuales. No obstante su ingreso en la cárcel se ha suspendido con la condición de que no delinca en los próximos cinco años. También se ha establecido una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima durante cinco años y la libertad vigilada al cumplir la pena por el mismo periodo de tiempo. Antes del juicio, el encausado ha consignado los 6.000 euros que se le reclamaban en concepto de responsabilidad civil. También deberá someterse a un programa de educación sexual.