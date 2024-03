Investigadores de Criminalística de la Guardia Civil examinan la secadora donde murió el niño de cuatro años en Magaluf

Investigadores de Criminalística de la Guardia Civil han analizado al detalle la secadora del edificio de Magaluf donde falleció asfixiado el jueves un niño de cuatro años, tras meterse allí cuando jugaba al escondite. Los expertos del instituto armado han tratado de establecer cómo fue la secuencia desde que el niño se introdujo hasta que falleció en el interior del electrodoméstico.

En la mañana de este viernes, un dispositivo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado hasta el edificio Porto Cristo de la avenida de s'Olivera de Magaluf. Mientras los agentes de Criminalística se han centrado en examinar detenidamente la secadora donde falleció el niño de corta edad, los otros efectivos de la Policía Judicial han tomado declaración a los familiares del pequeño. La muerte del menor ha dejado tremendamente consternada a la familia. Hasta el punto de que han tenido que recibir apoyo psicológico para sobrellevar la muerte del menor de corta edad.

Los investigadores han centrado sus pesquisas en el testimonio de la abuela y, sobre todo, de la tía del niño. Eran las dos personas que se encontraban con el menor cuando se produjo el trágico accidente doméstico. El pequeño se había quedado jugando en casa, ya que el jueves era un día sin clase en el colegio.

Las pesquisas de los expertos del instituto armado se han centrado, sobre todo, en escudriñar el comportamiento de la tía del pequeño para establecer la secuencia de los hechos y determinar si pudiera haber incurrido en algún hecho delictivo culposo por supuesta dejación de vigilancia del niño. La tía del pequeño se había quedado dormida cuando estaba al cuidado del menor y fue la abuela, cuando regresó de hacer una breve salida, la que la despertó.

La consternación se había instalado también en el entorno de esta familia de Magaluf. Tanto allegados como desconocidos se hacían cargo de la enorme tragedia que suponía la muerte del niño de cuatro años en un accidente doméstico.

El escondite, su juego favorito

El accidente ocurrió sobre las 11.30 horas del jueves. El pequeño no tenía clase y se quedó en casa. Allí se dedicó a poner en práctica su juego favorito: el escondite. La abuela y la tía habían quedado en el domicilio para cuidar de él.

En un momento dado, la abuela se marchó del lugar. La tía se quedó a solas con su sobrino, pero este desapareció pronto y ella se quedó dormida. El pequeño tuvo la ocurrencia de meterse en la secadora para que no le encontraran, pero el portón se cerró y no encontró la forma de salir. Cuando regresó la abuela, despertó a la otra familiar. El pequeño no aparecía por ningún rincón. Cuando miraron en el electrodoméstico realizaron el trágico hallazgo del niño.

Tras avisar a las asistencias sanitarias, las asistencias sanitarias del Ib-salut no pudieron hacer nada por su vida y certificaron su fallecimiento. También se activó el servicio psicológico para que atendiera a la familia, que estaba completamente derrumbada. El forense del juzgado de guardia ya dictaminó que la muerte del pequeño era compatible con la asfixia. El cuerpo fue trasladado al instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.