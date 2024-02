Los vecinos desalojados de El Terreno: "Pasamos miedo al escuchar el derrumbe"

La mayoría de vecinos de El Terreno que ayer fueron desalojados de sus viviendas por precaución, tras el derrumbe de un edificio de dos plantas, han acudido esta mañana al inmueble, para recoger algunos enseres. Estas personas residen en este edificio de cinco plantas, que está ubicado en el número 94 de la calle Robert Graves. La parte de detrás del inmueble da a la zona donde se derrumbó el edificio, que inmediatamente después de que se produjera el derrumbe, fue precintado por seguridad ante la posibilidad de que se desplome del todo, ya que se encuentra en muy mal estado. Este derrumbe se produjo durante las tareas de rehabilitación que se están llevando a cabo, que también han quedado paralizadas a la espera de que un arquitecto municipal compruebe el estado de la estructura.

Lucía lleva un año viviendo en este edificio de El Terreno y ayer tuvo que dormir en casa de una amiga, porque los bomberos no le permitían pernoctar en su domicilio. Ella se encontraba en su casa cuando el edificio de la calle Polvorín sufrió el derrumbe. “De pronto escuche un ruido muy fuerte y me asusté. Pasé unos momentos de miedo. Me asomé por la ventana y escuche unos gritos muy fuertes, a la vez que veía una nube blanca muy intensa, que se produjo tras el ceder el techo de la planta superior”. La mujer reconoce que se asustó, sobre todo por gritos de los obreros, ya que temían que un compañero suyo había quedado atrapado bajo los escombros. Por fortuna no había nadie y todos los albañiles lograron salir del inmueble sin mayores problemas y sin apenas heridas.

El derrumbe la sorprendió volviendo de Argentina / J.F.M.

La mujer afirma que el ruido que escuchó parecía “el de un camión en el momento que descarga la basura”. Desde su casa se puede observar el tremendo boquete que hay en medio de la casa de la calle Polvorín, donde se acumulan toneladas de escombros. “Estuvieron toda la mañana picando las paredes y como la casa estaba en muy mal estado, no me extrañaría que los golpes fueron los que provocaron que el techo se derrumbara”, señalaba la vecina del Terreno.

Lucía afirma que no habían transcurrido ni quince minutos desde que escuchó el estruendo, hasta que la Policía Local llamaba a su puerta y a la de sus vecinos, pidiéndoles que salieran de sus casas y se dirigieran a la calle. “Nos dijeron que saliéramos porque había peligro de derrumbe. Mi casa estaba y está en perfecto estado, lo que pasa es que existe el peligro de que la pared del otro edificio se derrumbe de un momento a otro y golpee nuestra fachada”. La vecina recogió ayer algunas prendas y enseres personales de su domicilio, donde entró acompañada de dos bomberos. “No se el tiempo que pasará hasta que pueda entrar de nuevo en mi casa, pero me han dicho que será entre dos y tres semanas”.

Los vecinos desalojados recogieron ayer algunas prendas de su casa / J.F.M.

Marcela también reside en este edificio desalojado, pero cuando se produjo el desalojo ella regresaba de Argentina y no vivió lo ocurrido. Ayer al mediodía acudió a su casa. “Entré en mi casa acompañado de dos bomberos. Como en Argentina es verano, tuve que coger la ropa de invierno. Me han dicho que ya me avisarán cuando pueda volver a mi casa”. La vecina también tuvo el tiempo justo para poder comprobar el estado de su domicilio. “No he observado nada extraño, ni he visto ninguna grieta, pero es cierto que si cae la pared exterior del otro edificio, podría golpear nuestra fachada y por esto nos han desalojado. Desde mi casa se observa que la pared del otro edificio está muy mal y puede que caiga de un momento a otro. Si es por precaución es mejor que salga de mi casa y ya volveré cuando todo sea seguro”.

Los bomberos entraron con los vecinos hasta los pisos desalojados / J.F.M.

Angela también es extranjera y lleva más de 20 años viviendo en el edificio desalojado de El Terreno. Ella pasó la noche en un hostal, que fue facilitado por el Ayuntamiento de Palma. “En esta barriada el ruido es muy fuerte porque se están realizando muchas obras. Por ello, el ruido que escuché no me sorprendió. Lo que sí me asustó fue cuando vi una gran nube de polvo blanco. Entonces me di cuenta que se había producido algún accidente”.

Esta vecina también fue obligada a salir de su casa. Salió con las pocas cosas que pudo coger. “Me dijeron que saliera a la calle. Estuvimos más de cuatro horas esperando delante del edificio, hasta que empezó a hacer frío y me ofrecieron el hostal para pasar la noche”. Angela también pudo acceder ayer tarde a su domicilio, donde lo hizo acompañada de los bomberos. En su casa, al igual que el resto de pisos, no se ha detectado ninguna grieta, por lo que no se teme que también pueda sufrir un derrumbe.

El resto de vecinos desalojados fueron acudiendo a sus casas con la idea de coger las prendas que necesitan estos días que tendrán que dormir alejados de sus domicilios. “No nos queda más remedio que cumplir con las órdenes, porque supongo que nos han desalojados por precaución, aunque no creo que exista ningún peligro de derrumbe”, señaló Ángela.