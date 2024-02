Estafan más de 120.000 euros a una anciana de Calvià con inversiones en bitcoins

Una anciana residente en Calvià ha explicado hoy en la Audiencia de Palma cómo le estafaron más 120.000 euros tras realizar inversiones en criptomonedas. "Invertí 8.000 euros y me dijeron que había ganado 100.000. Me enseñaron una web donde podía ver los beneficios de los bitcoins, pero cuando pedía el dinero, silencio absoluto", ha relatado en el juicio a un hombre acusado de saquear sus cuentas corrientes tras hacerse con sus claves. "Me llamaron para verificar el número de cuenta y las claves y yo se las dí. No sabía que era una estafa", ha explicado la víctima. El procesado, un hombre residente en Canarias a cuyas cuentas fue a parar el dinero, se ha presentado también como estafado por una red criminal. La Fiscalía pide para él seis años de prisión.

La mujer ha relatado que vio un anuncio en Internet sobre bitcoins y decidió invertir. "Decían que se ganaba mucho dinero. Empecé con 250 euros, era como jugar a la lotería, para probar suerte...", ha señalado. La anciana ha narrado que pensaba las inversiones se estaban llevando a cabo a través de un banco. "Me iban pidiendo más dinero. Luego me dijeron que habían 100.000 euros, yo había invertido en total 8.000 euros", ha señalado sobre los supuestos beneficios obtenidos. "Lo hacía todo con el teléfono. Pedí que enviaran el dinero a mi banco, y me enviaron un enlace a una web en la que yo podía ver todo lo que había ganado. Pero cuando pedía el dinero, silencio absoluto", ha afirmado.

Los estafadores le enviaron entonces una carta, supuestamente "del Tesoro de Reino Unido", para decirle que su dinero estaba bloqueado y tenía que pagar 28.000 euros para obtenerlo. La mujer no atendió esta petición y poco después recibió una llamada de teléfono, simulando que se trataba de personal de su entidad bancaria. Le pidieron las claves para realizar operaciones, y la anciana se las facilitó. "Yo entonces no sabía que era una estafa", ha alegado. Los delincuentes utilizaron entonces esa información para realizar transferencias desde las cuentas de la víctima. En total, le quitaron 122.000 euros. "No he recuperado nada", ha explicado la víctima.

La Guardia CIvil, que inició una investigación cuando la mujer denunció lo ocurrido, comprobó que el dinero había acabado en las cuentas de un hombre residente en Tenerife. La Fiscalía le imputa un delito continuado de estafa, por el que pide una condena de seis años de prisión.

El encausado no ha negado que el dinero de la anciana de Calvià acabara en sus cuentas, como han explicado los investigadores, pero sostiene que fue víctima de un engaño. En su declaración, ha explicado que también él decidió invertir en bitcoins y que los "gestores" con los que realizaba las inversiones le hicieron abrir esas cuentas. "Ellos las controlaban en remoto. Yo no tenía conocimiento de los movimientos que se hacían", ha afirmado. Según su versión, él invirtió en total 300.000 euros y los perdió.