Salvamento Marítimo rescató anoche a un hombre de unos 40 años que se precipitó al mar cuando pescaba con un amigo en Ses Eres Roges, una zona rocosa de es Figueral perteneciente al término municipal de Santa Eulària.

El Parque Insular de Bomberos de Ibiza recibió un aviso a las 20.40 horas del 112 que alertaba de que un pescador se había precipitado al mar y se había refugiado en una roca.

Hasta el lugar se desplazaron un caporal y tres bomberos en un camión autobomba rural, así como una ambulancia y un helicóptero de Salvamento marítimo, que fue quien finalmente rescató a la víctima.

Un amigo alertó de los hechos al 112 y relató que la víctima había caído al mar desde una escollera a uno o dos metros de altura.

📍 Ses Eres Roges @Santa_Eularia



🌊 Avís de pescador precipitat al mar, que s'ha refugiat a sobre d'una roca.

Acudim, pero es el helicòpter de @salvamentogob qui el rescata i el deixa en mans de @SAMU061IB



🚒 Autobomba, caporal, 3 bombers.@Emergencies_112 — Bombers d'Eivissa (@bombersdeivissa) 30 de enero de 2024

El mar rompía fuerte

El hombre se agarró a una roca en un islote y no se atrevía a nadar, ya que el mar se encontraba en muy mal estado y rompía muy fuerte, según han explicado los Bomberos de Ibiza, que no llegaron finalmente a intervenir, ya que no llevaban material acuático para realizar el rescate.

Un helicóptero de Salvamento Marítimo rescató al pescador y lo trasladó a la playa de es Figueral, donde le esperaba una ambulancia.

La víctima no sufrió heridas, pero sí hipotermia debido al tiempo que había permanecido en el agua.