La Fiscalía pide una condena de cuatro años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de unos amigos suyos, que tenía 12 años, en Marratxí. El procesado ha negado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma haber entrado en el dormitorio de la niña para manosearla. La menor, por su parte, ha ratificado que el encausado abusó de ella.

En su declaración ante el tribunal, la adolescente ha detallado que el procesado y su mujer fueron a cenar con sus padres a su domicilio el 31 de enero de 2022 y se quedaron a dormir. "Yo estaba en mi cuarto, dormida. Durante la noche, escuché la puerta abrirse y el señor entró. Me desperté. Él se metió conmigo en la cama, le pedí que se fuera, pero empezó a tocarme las partes íntimas y los pechos. Me dijo que mis padres estaban dormidos y no se iban a enterar de nada", ha explicado la chica. "Me tenía agarrada y hacía fuerza. Intenté deshacerme de él, pero no pude. Estaba en shock. Estuvo media hora tocándome. Yo le decía que parara y el se rindió. Encendí la luz y le abrí la puerta para que se fuera. Me metí en la cama y me puse a llorar", ha añadido. "Se lo conté a mis padres y entonces los echaron de casa", ha añadido. La adolescente ha confirmado que sigue bajo tratamiento psicológico por estos hechos.

El sospechoso, por su parte, ha negado tajantemente las acusaciones. El hombre ha contado que aquella noche se quedaron a dormir en la vivienda porque él y su mujer habían bebido alcohol. "Nos quedamos en un sofá del comedor", ha asegurado. El acusado ha dicho que no entró en la habitación de la niña ni la sometió a tocamientos. "No sé por qué se lo ha inventado", ha asegurado.

La madre de la niña ha explicado que su hija entró en su dormitorio a las dos de la madrugada. "Se echó a llorar y me contó que había entrado en su habitación", ha señalado sobre el acusado. "Dijo que la había tocado por todo el cuerpo", ha añadido. "Ahora tiene miedo a los hombres. Tiene traumas. Empezó a sacar malas notas en el colegio".

Una especialista del Consell de Mallorca que atendió a la menor ha asegurado que su relato "cumple con todos los requisitos para ser creíble y válido".

La Fiscalía imputa al sospechoso un delito de abuso sexual, por el que reclama una condena de cuatro años de prisión y una indemnización de 2.000 euros para la menor.