Los Bombers de Mallorca han tenido que intervenir esta mañana en dos incidentes en Can Picafort y Playa de Muro: en el primero habia un hombre intoxicado al parecer por la mala combustión de una caldera en su domicilio, y en el segundo han acordonado una calle después de que unos operarios perforaran una tubería de gas.

Sobre las nueve menos veinte, dotaciones de Bombers y el 061 han acudido a un domicilio de la calle Miquel Gelabert de Can Picafort donde había un hombre con síntomas de intoxicación por gas. Los bomberos han inspeccionado la casa y no han detectado ninguna fuga. Al parecer se trataría de la mala combustión de una caldera, que habria provocado que la víctima inhalara monóxido de carbono. El morador de la casa ha recibido asistencia médica, aunque en principio la intoxicación no parecía grave.

Poco después otras dotaciones de emergencia han sido comisionadas para acudir a la calle Falcó de Playa de Muro, donde unos operarios de una empresa de telefonía han perforado accidentalmente una cañería de gas y han provocado una gran fuga. La Policía Local ha cortado la calle y se ha solicitado la intervencíon de técnicos de la compañía Redexis para que arreglaran la tubería dañada. En este segundo incidente no se han producido daños personales.