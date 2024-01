Un acusado de abusar sexualmente de su hijastra en Palma desde que esta tenía siete años hasta que cumplió trece ha alegado este miércoles en el juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Palma un supuesto móvil económico de esta para denunciarle. "Le dije que la retiraba de la cuenta bancaria y a los cinco días me denunció", ha afirmado. La denunciante por su parte ha afirmado que su padrastro él habría realizado tocamientos y que eyaculó encima de ella al dormir con la niña cuando esta no podía después de ver una película de terror en televisión. El fiscal ha pedido para el acusado la pena de cinco años de prisión y una indemnización de 5.000 euros para la víctima por los perjuicios ocasionados a esta.

Los hechos que se han enjuiciado este miércoles en la Audiencia de Palma se habrían iniciado en 2007. De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, el acusado habría actuado "con ánimo libidinoso" al dormir junto a su hijastra. Esta no podía conciliar el sueño después de haber visto en televisión Saw, un clásico del cine gore de terror. Entonces le habría realizado tocamientos en los genitales, le habría bajado la ropa interior hasta eyacular encima de ella. Durante su comparecencia, el procesado ha negado categóricamente que hubiera cometido tales abusos sexuales sobre su hijastra. El acusado ha insistido en que mantuvieron buenas relaciones años después, incluso cuando él ya se había separado y vivía con su nueva pareja"Vino a nuestra casa muchas veces, a comer, a cenar, de visitas, incluso se quedó a dormir", ha señalado También ha recalcado que un día la vio consumir un porro en su nuevo domicilio. El encausado también ha señalado que se enteró al arreglarle el ordenador de que su hijastra, cuando ya era adulta y estudiaba en la universidad, se anunciaba en páginas eróticas a través de webcam. "Le dije que no mostrara su cara, porque estudiaba para ser profesora y que al menos lo restringiera para Baleares", ha precisado. Por su parte, la víctima ha asegurado que su padrastro le instaló cuando era niña en el computador varios juegos para adultos y que ambos jugaban juntos. Durante su comparecencia, por videoconferencia, la afectada ha afirmado que tardó mucho tiempo en denunciar lo ocurrido, no lo hizo hasta el año 2021, porque "no era consciente de lo ocurrido ni de la gravedad que tenía". La joven ha asegurado que se lo contó a su madre. "Ella me dijo que esperara para denunciarle porque él estaba pagando la hipoteca y que necesitaban esa ayuda económica". La progenitora ha confirmado este extremo poco después al declarar en el juicio. Terapia psicológica La víctima ha explicado que se tuvo que someter a terapia con psicólogos y psiquiatras después de sufrir los presuntos abusos sexuales de su padrastro y que, en el año 2020, acudió a la Fundación Rana para que la trataran. "Nunca puse en duda lo que decía", ha subrayado la especialista en el transcurso de su comparecencia. También ha calificado como "normal" esta demora prolongada a la hora de denunciar abusos sexuales a menores. "Solo uno de cada diez los denuncia cuando están ocurriendo, por este motivo, la ley se modificó para alargar la prescripción del delito", ha señalado. "Ella estaba muy desestabilizada, con ataques de pánico. Primero se tenía que estabilizar, antes de denunciarlo", ha recalcado. Lo