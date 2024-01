Ainhoa Estades, de 24 años, tiene motivos para estar asustada. Vive muy cerca del hombre de 49 años que ayer fue detenido tras atrincherarse en su casa con su madre como rehén y armado con una ballesta. La Guardia Civil le iba a arrestar esa mañana por el incidente que provocó la noche anterior, cuando irrumpió en la casa de la joven y la amenazó: "Si no eres mía no serás de nadie", le dijo. La suerte fue que en ese momento ella estaba cenando con sus dos hermanos, que se enfrentaron al intruso y le echaron a la calle. Ahora, tras su detención, Ainhoa admite que tiene miedo de lo que puede pasar cuando le suelten. "Está obsesionado conmigo y no sé que va a pasar si me lo encuentro por la calle".

Ainhoa deja claro que nunca ha mantenido la menor relación con el detenido, un hombre que le dobla la edad y que al parecer tiene problemas mentales. "Le conozco desde hace años porque vivimos muy cerca, somos vecinos, pero nada más. Hace poco falleció mi padre y él se acercó a interesarse. Nada fuera de lo normal, aunque yo ya noté que actuaba de una forma un poco rara. Me miraba mucho, pero no le di importancia".

Las cosas empeoraron durante la última semana, cuando el hombre empezó a llamar de forma insistente al timbre de la casa de la joven. "Yo no le abría", dice. Y empeoraron mucho más el pasado miércoles. "La suerte fue que yo había quedado a cenar con mis dos hermanos y la madrina de mi hija. Esa noche, cuando estábamos acabando de cenar, él vino y rompió la puerta. Se metió en mi casa con un cuchillo y me amenazó. Mi dijo que si no era suya no sería de nadie". Uno de los hermanos de la joven reaccionó de inmediato. Cogió del cuello al intruso y le echó a la calle. "Fue muy fuerte. Mi otro hermano tuvo que separarles para evitar males mayores".

Este incidente fue la gota que colmó el vaso. Ainhoa llamó de inmediato a la Policía Local de Sóller, "pero me dijeron que no podían hacer nada y me aconsejaron que fuera por la mañana a presentar una denuncia. Y yo mientras tanto estaba con la puerta rota", explica. "El cuartel de la Guardia Civil de Sóller está cerrado por las noches, así que fui a denunciar a la Comandancia de Palma". Pudo poner finalmente la denuncia esa madrugada". La joven añadió otro incidente ocurrido el 3 de enero, cuando le había realizado tocamientos en su domicilio.

Ayer a primera hora de la mañana una patrulla de la Guardia Civil fue al domicilio del hombre a detenerle por estos hechos. El individuo se negó a abrir la puerta, amenazó de muerte a los guardias y permaneció tres horas atrincherado, con su madre como rehén. También disparó varias flechas con una ballesta contra los guardias. Sobre las once de la mañana un equipo de guardias civiles entró en la casa y le redujo. Fue trasladado al hospital de Son Espases, donde permanece como detenido en el Área de Psiquiatría.

"Ahora tengo mucho miedo", confiesa Ainhoa. "Tengo una hija pequeña y no sé qué va a pasar. Por ahora me dicen que está ingresado en Psiquiatría, pero ¿y cuando salga? La Guardia Civil ha pedido una orden de alejamiento, pero todavía no me la han dado. ¿Qué pasa si me lo encuentro por la calle?".