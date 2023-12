El barrio de Pere Garau se ha convertido la madrugada de este jueves en el escenario de una batalla campal. Puñetazos, patadas y botellazos se han intercambiado entre los intervinientes en la refriega. La Policía Nacional ha detenido a seis hombres -ecuatorianos, colombianos y nicaragüenses de entre 21 y 40 años- por un presunto delito de riña tumultuaria.

Los hechos se han iniciado sobre las dos de la madrugada de este jueves en un bar del barrio palmesano de Pere Garau. Tras una acalorada discusión, la pelea se ha trasladado a la calle. Patrullas policiales, que acertaron a pasar por la zona, se toparon con más de media docena de hombres propinándose golpes en plena vía pública.

Mientras los agentes se acercaban al grupo, estos vieron cómo salían volando botellas. Mientras un hombre permanecía tendido en el suelo, otros le propinaba numerosas patadas en la cabeza, al tiempo que le daban botellazos. Los policías pidieron apoyo y refuerzos a la central y separaron a los contendientes. Estos se fueron dispersando, pero les dieron el alto para evitar que se fueran.

Armas blancas

Los policías se entrevistaron con testigos, para reconstruir lo ocurrido, y estos señalaron que la pelea se había iniciado en un bar de la zona. Poco después la reyerta se trasladó a la calle y sacaron botellas, que las utilizaron para golpear a los del bando contrario.

Los testigos apuntaron también que se habían utilizado armas blancas, pero no dijeron dónde se encontraban estas. Después de dar numerosas batidas por la zona, no consiguieron hallarlas. No obstante se produjeron seis detenciones por la riña tumultuaria.