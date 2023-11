Los socorristas de la playa de Can Pere Antoni, en Palma, rescataron ayer a tres niños de entre 8 y 11 años y sus padres que estaban atrapados por la corriente y no podían regresar a la orilla. Los equipos de emergencias consiguieron sacar del mar a los cinco afectados, una familia de turistas alemanes, que pese a haber tragado agua no precisaron asistencia médica.

Los hechos ocurrieron el martes hacia las cuatro de la tarde, último día en el que la playa cuenta con presencia de socorristas. Según han explicado fuentes de los servicios de emergencias, en Can Pere Antoni ondeaba la bandera amarilla. Los tres niños estaban dándose un chapuzón cuando se formó una corriente de retorno. La fuerza del agua les impedía volver a la orilla y les arrastraba mar adentro, por lo que comenzaron a pedir auxilio. Sus padres, alarmados por la situación, decidieron lanzarse al mar vestidos con ropa de calle para rescatar a los menores. Sin embargo, los adultos también quedaron atrapados. El padre ni siquiera sabía nadar. Los socorristas que presentan servicio en Can Pere Antoni se movilizaron de inmediato para auxiliar a la familia. Los rescatistas se zambulleron y, tras unos momentos de angustia, consiguieran sacar del agua a los cinco afectados. Algunos de ellos habían tragado algo de agua, pero no fue necesario utilizar el material de oxigenoterapia de los socorristas, ya que su situación no era grave.