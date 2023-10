Una mujer alemana de 84 años falleció ahogada esta mañana en la Playa de Palma, a la altura del Balneario 10. La víctima fue rescatada del agua en mal estado por otros bañistas, y no respondió a los intentos de reanimación de los socorristas y el personal de una ambulancia.

El incidente ocurrió a las once menos cinco de la mañana en la Playa de Palma, a la altura del Balneario 10. Los socorristas todavía no habían empezado su turno de vigilancia, que se inicia a las once, pero ya se encontraban en el lugar. Fueron alertados por varios bañistas de que acababan de sacar del agua a una mujer en mal estado. Los rescatistas acudieron al lugar y le practicaron las maniobras de reanimación a la víctima con un desfibrilador. Poco después llegó una ambulancia y el equipo sanitaro prosiguió con con los intentos, pero todo fue inútil y la mujer fallecio allí mismo.

Los socorristas de la zona recalcan que el incidente ocurrió fuera de su horario, que comienza a las once, y en un punto donde las torrse de vigilancia están a unos 500 metros. Consideran que las directrices de la ley autonómica, que dispone que se coloque una torre cada 800 metros, son insuficientes . Estos profesionales denuncian que la empresa concesionaria está incumpliendo la ley que establece la obligatoriedad de tener socorristas reactivos fuera del horario de servicio de salvamento.