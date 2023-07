Un vecino de Palma presentó ayer una denuncia policial, contra el conductor de un vehículo Uber, por no detenerse tras provocar un accidente. El denunciante no tuvo tiempo a tomar la matrícula del coche de transporte, ni fijarse en el conductor. Lo único que pudo precisar en su denuncia es que se trataba de un modelo BWM.

El accidente, en el que por fortuna no hubo heridos, ocurrió alrededor de las seis de la tarde de ayer en una rotonda situada cerca del centro comercial del Coll d’en Rabassa. El denunciante explicó que cuando ya estaba circulando por uno de los dos carriles de la rotonda, de pronto el vehículo Uber no respetó la preferencia de paso y entró sin detenerse por el mismo espacio que él ocupaba con su coche. Debido a esta maniobra, recibió un golpe en la parte delantera de su vehículo. Su coche quedó girado y a punto estuvo de ser golpeado por otros coches que también entraban en la rotonda. Por fortuna, justo detrás de él circulaba un autobús y el conductor tuvo tiempo a frenar, para no aumentar la gravedad del accidente.

Mientras tanto, siempre según la versión del denunciante, el vehículo Uber salió recto a una velocidad acelerada, en dirección hacia el aeropuerto. Al denunciante le dio la impresión de que el conductor se dio cuenta de que había golpeado su coche, porque se dio cuenta que frenaba cuando ya estaba en la recta. Sin embargo, acto seguido volvió a acelerar y se marchó del lugar, sin detenerse para comprobar los daños que había provocado en el accidente.

El denunciante se puso en contacto con la centralita de esta compañía de transporte, para poder conocer el nombre del conductor que había huido tras la colisión. Sin embargo, la persona que le atendió le dijo que no se tenía constancia de ningún tipo de incidente.

El dueño del coche acudió a la Policía para que le ayude a localizar al conductor, para que se haga cargo de los daños sufridos en el vehículo. El hombre dijo que, por fortuna, en ese momento iba solo en el vehículo, pero que habitualmente viaja con algún menor, por lo que los daños solo son materiales, pero que bien pudo provocar heridos.