"Parece increíble, una pesadilla, algo que no se puede asumir que haya pasado... A mí me ha salvado Luis, hasta en el último momento de desesperación, sacándome de una cascada mortal y luego, sin separarse de Martín en ningún momento, tirándome su mochila de barranco con el teléfono con el que he podido activar el 112. Pero no han podido hacer nada por ellos".