Juicio de Daniel Sancho en Tailandia, en directo: última hora del asesinato de Edwin Arrieta

Dos periodistas españoles, retenidos en la misma celda que Sancho

La periodista Esther Yáñez y su cámara, Pedro Luis Molina, del programa 'En boca de todos' de Cuatro, han sido retenidos en la comisaría de Koh Phangan, la misma en la que estuvo Daniel Sancho, justo cuando iban a realizar una conexión en directo en su cobertura del caso de Sancho.

Al parecer, el motivo de esta detención ha sido la documentación de ambos periodistas. "Íbamos a hacer un directo y han venido unos policías de inmigración, nos han pedido la documentación y han empezado a decir que no teníamos visa de trabajo, cosa que sí tenemos, por eso estoy muy tranquila, aunque no nos dejan movernos, ya que nos dicen que esa visa no sirve", ha contado la reportera al diario 'La Razón'.