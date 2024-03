Condenada en Palma a dos años de cárcel por secuestrar a su hijo en Letonia

Una mujer fue condenada ayer a dos años de prisión por secuestrar durante meses a su hijo, al que se llevó de Mallorca a Letonia y que fue recuperado por el padre tras un complejo proceso judicial internacional. La madre, letona de 32 años, se declaró autora de un delito de sustracción de menores y además de la pena de cárcel, que queda suspendida, acató la retirada de la patria potestad por un plazo de cuatro años tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el abogado Jaime Campaner en nombre del padre.

En julio de 2022, los padres alcanzaron un acuerdo que fue homologado por un juzgado de primera instancia de Palma para que el niño pudiera viajar con su madre a Letonia, país natal de la mujer. El pacto señalaba que el menor, que tenía entonces cinco años, debía regresar a Mallorca como muy tarde el 21 de agosto. La mujer, sin embargo, incumplió el acuerdo y se quedó con el niño en el país báltico sin causa justificada ni permiso del padre.

El hombre, ante la imposibilidad de recuperar al niño, presentó una denuncia en un juzgado de instrucción de Palma.

La magistrada puso en marcha un procedimiento judicial y dictó en los meses siguientes diferentes resoluciones. En ellas acordó una orden europea de detención y entrega, la suspensión de la patria potestad y finalmente dictó un auto en el que acordaba el ingreso en prisión de la mujer.

La acusada permaneció durante todo ese tiempo en Letonia sin atender los requerimientos de la jueza de Palma. A instancias del abogado del padre, las decisiones de la magistrada fueron homologándose a nivel internacional para que tuvieran efecto en aquel país.

Los trámites se prolongaron durante más de medio año. Finalmente, en marzo de 2023 un juez letón ordenó a la Policía que localizara a la mujer y recuperase al menor. Los agentes consiguieron dar con ellos y, pese a la resistencia de la acusada, consiguieron llevarse al niño. El pequeño fue entregado finalmente al padre, que se desplazó a Letonia para hacerse cargo de él y traerlo de vuelta a Mallorca.

Patria potestad

La jueza cerró la investigación unos meses después y tanto la Fiscalía como la acusación particular imputaron a la mujer un delito de sustracción internacional de menores. Reclamaron para ella una condena de cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer el derecho a la patria potestad durante ocho años.

Tras una vista previa celebrada hace unas semanas en la que no hubo acuerdo, las acusaciones y la defensa sellaron finalmente ayer un pacto de conformidad en un juzgado de lo penal de Palma. La mujer reconoció los hechos ante la magistrada, se declaró autora del delito y acató una pena de dos años de prisión y cuatro de privación de la patria potestad. La mujer no será encarcelada a condición de que no delinca en los próximos tres años.