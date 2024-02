Testigos del incendio en un edificio de Valencia: "Hay mucha gente dentro todavía y les están diciendo que pongan trapos por debajo de las puertas"

Ataques de ansiedad y muchas lágrimas y nerviosismo entre los vecinos del edificio situado en el cruce de la avenida del Mestro Rodrigo y la calle Poeta Rafael Alberti que se está prendiendo fuego en estos momentos. Este es el incendio más grave ocurrido en los últimos años en la ciudad de València.

Este periódico ha hablado con algunos de los residentes que han abandonado la finca. Rai ha asegurado que en el momento en el que ha comenzado el incendio el propietario del piso no se encontraba en casa y que enseguida las llamas se han propagado por la vivienda llegando hasta el interior de la finca. "Hemos empezado a oir ruidos de cristales y hemos tenido que salir porque ya no se podía estar dentro", de hecho, este vecino asegura indignado "los bomberos están más preocupados por el fuego que por la gente".

"Hay mucha gente dentro todavía, entre varios hemos podido sacar a un vecino que está tetrapléjico pero hay muchos vecinos a los que les están diciendo que pongan trapos por debajo de las puertas". Acerca de la rapidez de la propagación del fuego este vecino asegura que es la goma de caucho que se sencuentra debajo de las placas que recubren la fachada lo que podría hacer de 'combustible' para las llamas.

Adriana es la administradora del edificio en llamas. Sobre las 17.20 horas ha comenzado el incendio en el bloque de 138 viviendas y enseguida han llamado a los bomberos. "Nos ha soprendido a muchos", dice notablemente nerviosa y consternada,"pero una hora después veo que aún hay personas en los balcones y el fuego ha saltado a la torre 2".

Tensión con la policía

Los vecinos que han podido abandonar sus casas permanecen frente a los bloques llenos de rabia e impotencia. Los nervios están a flor de piel y la policía trata de ampliar el perímetro de seguridad porque debido al fuerte viento hay material en llamas cayendo a la calle y puede resultar peligroso.

Los agentes empujan a los vecinos para apartarlos y esto genera más tensión si cabe: "¡Qué se me está quemando la casa, joder! No me empujes", ha exclamado uno de los residentes antes de echarse a llorar.

Incendio en un edificio de Campanar, en València / David Laguía / Fernando Bustamante

La angustia que se percibe en el ambiente no es para menos, porque a las 18.30 aún se escuchaban gritos dentro de la finca de personas pidiendo auxilio.

Indignación entre los vecinos

Eva vive dos plantas por encima de la vivienda en la que ha comenzado el fuego. Cuenta a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, que han llamado al conserje en cuanto se han percatado de que había fuego y este ha ido llamando puerta por puerta para avisar al resto del vecindario. "También ha llamado insistentemente a la casa en la que ha empezado el fuego pero no había nadie. Tampoco sabemos cómo ha empezado y por qué se ha propagado así"

Esta mujer se muestra muy indignada con la labor de los bomberos ya que asegura que hasta pasada una hora "y hasta que no estaba el edificio quemado por dentro no han empezado a tirar a gua. Una hora después", y Eva ha roto a llorar.

El sentir es generalizado, si bien es cierto que el temporal de viento que azota la ciudad obstaculiza notablemente las tareas de extinción de los bomberos, aquellos quienes ven cómo sus casas se han convertido en un montón de cenizas critican que hay mucha policía pero pocos bomberos. Y el comentario que no cesa de escucharse es que se ha tardado mucho en actuar.