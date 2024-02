El asesino de los tres hermanos de Morata dice que mató a su compañero en la cárcel porque "ensuciaba la celda"

Dilawar Fazal, el pakistaní que confesó haber asesinado en diciembre a los tres hermanos Gutiérrez Ayuso en su casa de Morata de Tajuña (Madrid) ha sumado una cuarta víctima esta misma semana.

Interno desde enero en la prisión de Estremera por sus crímenes, la madrugada de este jueves acabó con la vida de su compañero de celda a golpes con una mancuerna artesanal, según confesó él mismo a los funcionarios del centro penitenciario.

Lo hizo, según ha podido saber CASO ABIERTO, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, de fuentes del caso, enfadado porque el hombre con el que compartía 'chabolo', un búlgaro de 40 años que cumplía condena por delitos de robo y violencia machista, "ensuciaba la celda", "no limpiaba" y tampoco cuidaba su higiene personal, de acuerdo con su declaración.

Amelia, Francisca y Pepe, los tres hermanos asesinados en Morata de Tajuña (Madrid). / CASO ABIERTO

La Guardia Civil de Madrid investiga ahora el nuevo crimen de 'el negro de Morata', como el conocen en esa localidad madrileña. Al igual que hizo hace un mes tras ser detenido por el triple crimen de Amelia, Ángeles y Pepe, también habría confesado este nuevo homicidio ante los agentes y ante el juez.

De hecho, según fuentes penitenciarias, fue él mismo quien avisó este jueves a los funcionarios de Estremera para advertirles de lo que acababa de hacer: "He matado a mi compañero". No consta ningún incidente previo entre ambos dentro de prisión. Fuentes penitenciarias afirman que no habían tenido ningún problema de convivencia y que incluso solían pasar tiempo juntos jugando al ajedrez.

Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación interna para aclarar las circunstancias de la muerte. Sobre todo, cómo es posible que Fazal tuviera acceso, dentro de su celda y en plena noche, a una especie de mancuerna artesanal con la que habría golpeado a su compañero hasta la muerte.

El triple crimen

Fazal fue detenido el 22 de enero tras entregarse en dependencias de la Guardia Civil y confesar que había matado a los tres hermanos de Morata de Tajuña. Los cuerpos se habían hallado días antes. Según declaró el pakistaní, los había matado el 17 de diciembre con una barra de hierro, es decir, un mes antes de que sus cuerpos fueran encontrados con quemaduras y en proceso de descomposición.

El acusado explicó entonces que conoció a Amelia y Ángeles cuando él regentaba un locutorio, que prestó a las hermanas al menos 30.000 euros para que pudieran pagar los gastos derivados de una herencia de siete millones de euros que iban a recibir, con la promesa de que las mujeres le devolverían el doble de la cantidad fiada.

Estafa amorosa

Pero a quien en realidad estaban mandando el dinero las hermanas, según la investigación, es a dos presuntos militares americanos con los que ambas habían iniciado sendas relaciones amorosas por internet. En realidad, todo era una estafa y Amelia y Ángeles nunca devolvieron lo que debían a Fazal ni a otros vecinos y amigos a los que también convencieron para que les dieran dinero.

El pakistaní, que llegó a perder su negocio agobiado por las deudas, ya protagonizó un primer incidente en enero de 2023 con una de las hermanas, cuando reclamó la deuda a Amelia, sin éxito, y la agredió con un martillo. El hombre pasó siete meses en prisión por dicha agresión.

Tras recuperar la libertad, el pasado diciembre acudió a la casa de las hermanas y las mató a ellas y a un tercer hermano, un anciano con discapacidad del que Amelia y Ángeles cuidaban.