Això que veieu aquí és un dels vídeos que estan corrent per les xarxes d'una baralla que hi ha hagut avui entre enrotlladors de maletes ilegals a la Terminal T1 de l'aeroport de Barcelona-El Prat. Normalment no penjaria aquestes coses, però la situacio és lamentable un cop més i… pic.twitter.com/zKrwmRXYmP